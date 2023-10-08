İstanbul'da yavru kedi kavgası

Ataşehir'de komşular arasındaki kavga kamerada İstanbul'da yavru bir kedinin bir binanın bahçesinden dışarı çıkarılmasının ardından komşular arasında kavga çıktı. Feci anlar anbean görüntülendi

İstanbul Ataşehir'de mahalle sakinleri arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA'nın haberine göre kavganın bir mahalle sakininin yavru kediyi bahçesinden dışarı attığı için çıktığı iddia edildi.

Olay Ataşehir İçerenköy Mahallesi Cihan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre bir mahalle sakini bahçesindeki yavru kediyi dışarı attı. Bina sakininin kimse oturmasın ve kediler gelmesin diye kapısının önüne zift ve yağ döktüğü de iddia edildi.

REKLAM Bunun üzerine mahalle sakinleri arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan bazıları kapı önüne dökülen yağ ve zift nedeniyle kavga sırasında dengesini kaybederek yere düştü. O anlar bir mahalle sakininin cep telefonu kamerasına yansıdı.