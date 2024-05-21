İstanbul'da yeni 1 Mayıs gözaltıları

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde tedbir alan polis ekiplerine taş ve sopalarla saldırdıkları tespit edilen 27 kişi daha yapılan operasyonla gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Saraçhane’de toplanarak Taksim’e yürümek isteyen kalabalık, güvenlik tedbiri alan polis ekiplerine saldırdı.

Polis eylemcilere biber gazıyla müdahale ederken kalabalık bir süre sonra dağıldı. Saldırılarda 22 polis memuru yaralandı. Eylemlerin ardından, polise saldıran kişilerin tespit edilerek yakalanması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.