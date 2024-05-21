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        1 Mayıs'ta polise saldırdıkları tespit edilen 27 kişi gözaltına alındı

        İstanbul'da 1 Mayıs'ta polise taş ve sopalarla saldırdıkları tespit edilen 27 kişi daha gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 10:18 Güncelleme: 21.05.2024 - 10:18
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        İstanbul'da yeni 1 Mayıs gözaltıları
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        İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde tedbir alan polis ekiplerine taş ve sopalarla saldırdıkları tespit edilen 27 kişi daha yapılan operasyonla gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Saraçhane’de toplanarak Taksim’e yürümek isteyen kalabalık, güvenlik tedbiri alan polis ekiplerine saldırdı.

        Polis eylemcilere biber gazıyla müdahale ederken kalabalık bir süre sonra dağıldı. Saldırılarda 22 polis memuru yaralandı. Eylemlerin ardından, polise saldıran kişilerin tespit edilerek yakalanması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında emniyet ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 39 şüphelinin daha olaylara karıştığı tespit edildi. Şüphelilere yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 39 şüpheliden 27’si yakalanarak gözaltına alındı.

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