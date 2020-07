İstanbul'da yeteri kadar kurbanlık bulunacak

AA

Taşyurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı yaklaşırken İstanbul'da da hazırlıkların başladığını, vatandaşın yeteri kadar kurbanlık olup olmayacağını ve fiyatlarını merak ettiğini söyledi.

Büyükşehirlerde kurbanlıkların "kurbanlık satış noktaları"ndan alınmasını tavsiye eden Taşyurt, "Çünkü kurbanlık satış noktalarına getirilen hayvanlar, veteriner hekimler tarafından kontrolden geçiriliyor. Bu kontrollerde kurbanlığın, şartlara ve sağlık açısından uygunsa satışına izin veriliyor. Böylece vatandaşlarımız hem dinen hem sağlık açısından herhangi bir mağduriyet yaşamadan kurbanlıklarını satıcılardan temin edebiliyor." diye konuştu.

Satış noktaları dışında kurbanlık almak isteyenlerin bazı hususlara dikkat etmesi gerektiğini dile getiren Taşyurt, şu bilgileri verdi:

"Vatandaş, 'Ben kendi kurbanlığımı kendim temin ederim.' derse küçükbaş hayvanın 6 ayını doldurmuş olması ve anasının boyunu aşması gerekiyor. Keçide 1 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Büyükbaş hayvanda, dana ya da inekte 2 yaşını doldurmuş ve ön süt dişlerinin dökülmüş ve kalıcı dişlerinin çıkmış olması gerekiyor ya da o kısmın boş olması gerekiyor. Kurbanlık için önemli olan husus budur."

- Kırmızı et üretiminin 6'da 1'ini kurbanda tüketiyoruz

Fehmi Taşyurt, kurbanlık hayvanlara kesin bir fiyat belirlemenin mümkün olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Çünkü kurbanın kendine has bir alışveriş kültürü var. Alıcı ve satıcı bir pazarda buluşuyor ve rekabet çemberinde, pazarlık esasına göre fiyatı belirliyor. Sektörümüzdeki kamu kurum ve kuruluşlarımızdan edindiğimiz bilgiye göre, bu yıl için hayvanın cinsine ve cinsiyetine bağlı olmak üzere, küçükbaş hayvanlarda canlı kilo fiyatı 25-28 lira arasında, büyükbaş hayvanlarda ise 24-25 lira arasında değişiklik göstereceği düşünülmekte. Burada vatandaşlarımızı ilgilendiren en önemli husus ise Bakanlığımızın da altını çizerek belirttiği gibi bu yıl kurban olarak kesilmesi için tahmin edilen hayvan adetinin çok daha fazlası şu anda elimizde mevcut. Vatandaşımızın herhangi bir telaşa düşmesine gerek yok. Geçen sene kesilen hayvan sayımız 850 bin büyükbaş, 2,5 milyondan fazla küçükbaş. Bu yıl elimizde yaklaşık 1 milyon 200 bin büyükbaş, yaklaşık 3 milyon da küçükbaş kurbanlık bulunuyor. Kesilen kurbanlardan elde edilen kırmızı et de yaklaşık 200 bin ton. Bu da yıllık kırmızı et üretimimizin 6'da 1'ine tekabül ediyor."

Taşyurt, geçen yıl vatandaşın Kurban Bayramı'nda 1000 ila 1200 liraya küçükbaş hayvan bulabildiğini hatırlatarak, "Bu yıl 1200-1500 lira ve üzerine küçükbaş, ağırlığına bağlı olarak 12-15 bin liraya büyükbaş kurbanlık temin edebileceğini öngörüyoruz." dedi.