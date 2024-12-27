İstanbul'da yılbaşı önlemleri

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Valiliği'ndeki güvenlik toplantısına Vali, İstanbul İl Jandarma Komutanı, İstanbul İl Emniyet Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanı ve ilgili birim amirlerinin katıldığını belirtti.

Toplantının ana gündem maddesinin yılbaşı günü alınacak tedbirler olduğunu vurgulayan Yerlikaya, "Diğer illerimizde olduğu gibi, İstanbul'da da yeni yıla huzur ve güven içinde girmek adına tedbirlerimizi arttırıyoruz." ifadesini kullandı.