Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirleri kapsamında geçici olarak trafiğe kapatılacak yollar hakkında açıklama geçti. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre geçilen açıklamada trafiğe kapanacak yolların saatleri de tek tek sıralandı.



Alternatif yolların listesinin de yer aldığı açıklama şöyle:

Yılbaşı Tedbirleri Kapsamında Geçici Olarak Trafiğe Kapatılacak Yollar Duyurusu İlimizde Yılbaşı tedbirleri kapsamında Sarıyer – Şişli – Beşiktaş – Beyoğlu – Fatih – Bakırköy – Zeytinburnu - Kadıköy İlçelerinde 31.12.2022 Cumartesi günü saat 08.00’dan 01.01.2023 Pazar günü saat 08.00’a kadar; kamyon, TIR, beton mikseri vb. ağır tonajlı araçların girişine kapatılacaktır. İlimizde geçici olarak araç trafiğine kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar aşağıya çıkarılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

30.12.2022 BEYOĞLU İLÇESİ ( KAPAMA SAATİ: 14.00 )

1-İstiklal Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm cadde ve sokaklar

2 -Sıraselviler Caddesi, Hocazade Sokak kesişiminden Taksim istikameti,

3-Tak-ı Zafer Caddesi,

4-Ömer Hayyam Caddesi Hamalbaşı Caddesi kesişiminden trafiğe kapatılacaktır.

ALTERNATİF YOLLAR;



- Galata Köprüsünden gelen sürücüler Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi ve Dolmabahçe Caddesini kullanarak Beşiktaş istikametine,



- Unkapanı Köprüsünden gelen sürücüler Refik Saydam Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarını takiben Divan Kavşak ve Cumhuriyet Caddesine yönlendirilecektir.

ŞİŞLİ İLÇESİ ( KAPAMA SAATİ: 14.00 )

1 – Mim Kemal Öke Caddesi,

2 – Abdi İpekçi Caddesi,

3 – Bostan Sokak,

4 – Atiye Sokak,

5 – Altın Sokak,

6 – Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak,

7 – Bronz Sokak trafiğe kapatılacaktır.

ALTERNATİF YOLLAR

Teşvikiye Caddesi, Valikonağı Caddesi, Rumeli Caddesi, Halaskargazi Caddesi ve Cumhuriyet Caddesine yönlendirilecektir.

BEŞİKTAŞ İLÇESİ ( KAPAMA SAATİ :16:00 )

1-Çiğdem Sokak

2-İskele Caddesi

3-Cezayir Sokak trafiğe kapatılacaktır.

ALTERNATİF YOLLAR

1-Barbaros Bulvarı

2-Beşiktaş Caddesi

3-Dolmabahçe Caddesi

KADIKÖY İLÇESİ ( KAPAMA SAATİ: 18.00)

Söğütlüçeşme Caddesi - Bestekar Dilhayat Sokağı Kesişimi

General Asım Gündüz Caddesi - Kırtasiyeci Sokak Kesişimi

General Asım Gündüz Caddesi - Serasker Caddesi Kesişimi

Kadıköy ilçesi Caferağa Mahallesi;

1-General Asım Gündüz Caddesi - Nailbey Sokak Kesişimi

2-General Asım Gündüz Caddesi - Nazmi Bey Sokak Kesişimi

3-General Asım Gündüz Caddesi - Sakız Gülü Sokak Kesişimi

4-General Asım Gündüz Caddesi - Dr. İhsan Ünlüer Sokak Kesişimi

5-General Asım Gündüz Caddesi - Şair Latifi Sokak Kesişimi

6-Dr. Esat Işık Caddesi - Badem Altı Sokak Kesişimi

7-Badem Altı Sokak - Ruşenağa Sokak Kesişimi

8-Badem Altı Sokak - Dalga Sokak Kesişimi

9-Badem Altı Sokak - Moda Caddesi Kesişimi

10-Badem Altı Sokak - Fırıldak Sokak Kesişimi

11-Badem Altı Sokak - Gürbüztürk Sokak Kesişimi

12-Badem Altı Sokak - Cemal Süreya Sokak Kesişimi

13-Mühürdar Caddesi - Damga Sokak Kesişimi

14-Mühürdar Caddesi - Albay Faik Sözener Caddesi Kesişimi

15-Albay Faik Sözener Caddesi - Misbah Muayyes Sokak Kesişimi

16-Albay Faik Sözener Caddesi - Muvakkithane Caddesi Kesişimi

17-Rıhtım Sahil Rıhtım Sokak ile Albay Faik Sözener Caddesi kesişimi Moda Yönü

Kadıköy İlçesi Caddebostan Mahallesi;

1-Caddebostan İskele Sokak ve bu güzergaha bağlanan tüm cadde ve sokak kesişimleri

ALTERNATİF YOLLAR:

1-General Asım Gündüz Caddesi

2-Dr. Esat Işık Caddesi

3-Rıhtım Caddesi 4-Söğütlüçeşme Caddesi

5-Çetin Emeç Bulvarı

6-Abdulkadir Noyan Sokak

KADIKÖY RUM ORTODOKS CEMAATİ KİLİSELERİ YÜRÜYÜŞÜ SIRASINDA KAPATILACAK YOLLAR (31.12.2022 SAAT 10:00 – 10.30 ARASI)

Kadıköy ilçesi Caferağa Mahallesi;

 General Asım Gündüz Caddesi - Nail Bey Sokak Kesişimi

 General Asım Gündüz Caddesi - Kalfaoğlu Sokak Kesişimi

 General Asım Gündüz Caddesi - Nazmi Bey Sokak Kesişimi

 General Asım Gündüz Caddesi - Nevzemin Sokak Kesişimi

 General Asım Gündüz Caddesi – Sakız Gülü Sokak Kesişimi

 General Asım Gündüz Caddesi – Halil Ethem Sokak Kesişimi

 General Asım Gündüz Caddesi – Kuzu Kestane Sokak Kesişimi

 General Asım Gündüz Caddesi - Dr. İhsan Ünlüer Sokak - Soner Sokak Kesişimi

ALTERNATİF YOLLAR:

 Canan Sokak  Hacı Şükrü Sokak  Dr. Esat Işık Cadd