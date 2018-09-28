İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, belediyenin Bakırköy Ek Hizmet binasında bulunan Ulaşım Yönetim Merkezi'nin tanıtım toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

"YANLIŞ PARKLANMAYLA İLGİLİ ÇALIŞMAMIZ VAR"

DHA'nın haberine göre yanlış parklanmaların İstanbul'un trafiğinin en önemli sebeplerinden biri olduğunu belirten Uysal, "İstanbul'da, İçişleri Bakanlığımızla yapmış olduğumuz görüşmelerde, yanlış parklanmalarla mücadele, biz şu anda Emniyet Genel Müdürlüğü trafik polislerince organize edilen, yanlış parklanmalardaki araçların çekici aracılığıyla kaldırılması işlemini de bu merkezden takip edilebilecek bir sistemle, İBB Zabıta ekiplerince de ortak bir çalışmayla bu şekliyle, yanlış parklanmalardan kaynaklı trafik sıkışıklığına da müdahaleyle ilgili bir çalışmamız var. Görüşmelerimizi yaptık. Büyük bir ihtimal, şu anda o görüşmeler çerçevesinde, yanlış parklanmaların çekilmesi konusunda da İBB olarak hızlı, aktif, o problemi çözücü adımlar atılmış olacak. Önemli bir rahatlama olacak" dedi.

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