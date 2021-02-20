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İstanbul'daki 268 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi denetlendi

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kentte faaliyet gösteren 268 özel eğitim rehabilitasyon merkezini denetledi.

İstanbul'daki 268 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi denetlendi
AA

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde faaliyet gösteren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde denetimler sürüyor. Müdürlük, denetimlerle merkezlerdeki performansı yükselterek kaliteyi arttırmayı hedefliyor.

İl milli eğitim müdür yardımları, maarif müfettişleri, eğitim uzmanları, araştırmacılar ile ilçelerde görev yapan şube müdürlerinden oluşturulan iki kişilik ekiplerce şimdiye kadar kentteki 268 özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi denetlendi.

Kurumlar, eğitim-öğretim ortamlarına, etkinliklerine, yönetim faaliyetlerine, mali iş ve işlemlerine ilişkin süreç ve sonuçlara, mevzuatta önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere göre incelendi.

Denetimlerle özel eğitime ihtiyacı olan bireylere hizmet sunan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin mevcut durumlarının ve sorunlarının tespit edilerek, hizmetlerin ve kamu kaynaklarının daha etkili ve verimli kullanımının sağlanması amaçlanıyor.

Hem idari hem mesleki yapılanmadaki aranan özelliklerin yerine getirilme durumu dikkate alınan denetim değerlendirme süreci devam ediyor. Sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine katkı sunan süreç tamamlandığında 39 ilçedeki 453 kurum denetlenmiş olacak.

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