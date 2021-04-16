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İstanbul'daki AVM, çarşı, market ve OSB'lerin mesai saatlerine kısmi kapanma düzenlemesi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığının "Kısmi Kapanma" konulu genelgesi doğrultusunda kentteki AVM ve zincir marketlerin 17.30'da, Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı'nın 17.00'de faaliyetlerini sonlandıracağını, ramazan ayı boyunca Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve sanayi tesislerinde ise 1. vardiyanın 17.00'de bitirileceğini duyurdu.

İstanbul'daki AVM, çarşı, market ve OSB'lerin mesai saatlerine kısmi kapanma düzenlemesi
AA

Vali Yerlikaya, AVM, çarşı, zincir market ve OSB'lerin kapanış saatlerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, salgına karşı toplumun tüm kesimleriyle birlikte topyekün verilecek mücadelenin önemini vurguladı.

Vatandaşlara, "Saat 19.00'da evlerimizde olalım." çağrısında bulunan Yerlikaya, sokağa çıkma kısıtlamalarına uyulması, trafik yoğunluğunun azalması, toplu taşıma araçlarındaki kalabalığın önüne geçilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 10.00-16.00 olarak düzenlendiğini anımsattı.

Yerlikaya, özel sektör temsilcilerinin de çalışanlarının saat 19.00'da evlerinde olabilmesi için fedakarca bir tutum sergilediğini ve iş yerlerinin kapanış saatlerini geriye çektiğini bildirdi.

- AVM ve zincir marketler 17.30'da, Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı 17.00'de kapanacak

Salgını yenmek için alınan önlemlere uyulması gerektiğinin altını çizen Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş ve Tüm Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, AVM ve zincir marketlerdeki kapanış saatinin 17.30'a çekildiği açıkladı. Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş ve Mısır Çarşısı Esnafları Yardımlaşma ve Koruma Derneği Başkanı Hatice İçiuyan Bezal, İstanbul'umuzun bu köklü alışveriş merkezlerindeki kapanış saatlerinin 17.00 olarak değiştirildiğini bildirdiler. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan ise ramazan ayı boyunca Organize Sanayi Bölgesi ve sanayi tesislerinde 1. vardiyanın 17.00'de bitirileceğini belirtti. Aldıkları bu kararlardan dolayı özel sektör temsilcilerimize ve tüm esnaf kardeşlerimize şehrimiz adına teşekkür ediyorum. Bütün çabamız sokağa çıkma kısıtlamalarına uyulması ve hemşehrilerimizin saat 19.00'da evlerinde olmaları."

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