İstanbul'daki belediyelerin koronavirüs tedbirleri

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AA

Esenyurt Belediyesi ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçe genelinde cadde ve sokakları temizleyerek dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler çalışmalar sırasında bir yandan da vatandaşlara mini konser verdi. Veteriner ve hayvan bakım uzmanları gitar ve trompet çalarak klasik şarkıları seslendirdi. Konseri duyan sokak sakinleri camlara çıkarak şarkılara eşlik etti.

Veteriner İşleri Müdürü Halil Çalış, dezenfekte çalışması yaparken halkın moral ve motivasyonunu yükseltecek etkinliklere devam edeceklerini kaydetti.

- Sokak hayvanları unutulmadı

Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de Kovid -19 salgını nedeniyle gıdaya erişimi güçleşen sokak hayvanlarını düzenli olarak besliyor.

Ekipler, hem hasta ve yaralı hayvanların bakım ve tedavilerini gerçekleştiriyor hem de beslenmelerini sağlıyor. Belediye ekipleri kedi, köpek ve güvercinlerin yanı sıra Haliç'teki Adalar civarında bulunan ördek, kaz ve su kuşlarını da beslemeyi ihmal etmiyor.

Kartal Belediyesi ekipleri de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yemek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için birçok noktaya mama ve su bıraktı.