İstanbul'daki beton mikseri faciasında yeni görüntüler ortaya çıktı
İstanbul Kağıthane'de beton mikserinin park halindeki gelin arabasının üzerine devrilmesi sonucu 8 yaşındaki Emir Berk'in hayatını kaybettiği feci kazada sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Sürücü adliyeye sevk edilirken kaza anının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, süratli şekilde viraja giren beton mikserinin çocuğun ve gelin aracının üzerine devrildiği görülüyor. Çevredekiler kazanın ardından olay yerine koşuyor.
İstanbul'da dün Hüseyin T. idaresindeki beton mikseri, Kağıthane'nin Gürsel Mahallesi'nde yokuş yukarı çıkarken virajı alamayarak, park halindeki gelin arabasının üzerine devrildi.
Bu sırada ailesiyle düğüne gitmek üzere aracın arka koltuğuna binmek isteyen 8 yaşındaki Emir Berk Nalcı, beton mikseri ile gelin arabası arasında sıkıştı.
Üzerine devrildiği gelin aracını sürükleyen beton mikseri, park halindeki başka bir araca daha çarptı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada beton mikserinin altında kalan Emin Berk Nalcı hayatını kaybetti.
Berk'in annesi çocuğunun ölümü ile yıkıldı.
Yaralanan sürücü ise (fotoğrafta) zırhlı araçla bölgeden uzaklaştırıldıktan sonra ambulansa alınarak, hastaneye kaldırıldı.
BETON MİKSERİ SÜRÜCÜSÜ ALKOLLÜ ÇIKTI
Kazaya ilişkin devam eden soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı.
İHA'nın haberine göre, beton mikserinin yaralanan sürücüsü Hüseyin T.'nin hastanede yapılan sağlık kontrolünde 0,40 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Ayrıca olay yeri inceleme ekipleri araçta alkol şişeleri ele geçirdi. Hastanede tedavisi tamamlanarak taburcu edilen Hüseyin T., tutuklanma talebiyle "taksirle öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.
FECİ KAZANIN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan feci kaza anının yeni görüntüleri de ortaya çıktı.
Görüntülerde, süratli şekilde viraja giren beton mikserinin çocuğun üzerine ve araca devrildiği görülüyor.
Çevredekiler kazanın ardından olay yerine koşuyor.