Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.747,26 %0,56
        DOLAR 32,5257 %-0,03
        EURO 34,6147 %-0,30
        GRAM ALTIN 2.453,05 %-1,86
        FAİZ 45,35 %-0,20
        GÜMÜŞ GRAM 28,75 %-4,18
        BITCOIN 65.977,00 %2,04
        GBP/TRY 40,0814 %-0,56
        EUR/USD 1,0642 %-0,13
        BRENT 86,53 %-0,87
        ÇEYREK ALTIN 4.010,74 %-1,86
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul'daki havalimanlarından yılın ilk çeyreğinde 27,1 milyon yolcu uçtu - İş-Yaşam Haberleri

        İstanbul'daki havalimanlarından yılın ilk çeyreğinde 27,1 milyon yolcu uçtu

        İstanbul'daki havalimanlarından, ocak-mart dönemini kapsayan yılın ilk çeyreğinde 27 milyon 104 bin 54 yolcu seyahat etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 14:41 Güncelleme: 22.04.2024 - 14:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'dan 27,1 milyon yolcu uçtu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden derlenen bilgilere göre, Kovid-19 salgını sürecinde dünya genelinde ve Türkiye'de büyük ölçüde azalan hava trafiği ve yolcu yoğunluğunda 2023'te görülen yükseliş bu yılın ilk çeyreğinde de sürdü.

        İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında bu dönemde ağırlanan yolcu sayılarının 2023'ün aynı dönemine göre arttığı belirlendi.

        Yolcu sayısındaki artışlar, hava yolu şirketlerinin bilançolarını da olumlu etkiledi. Turizm sezonunun gelişiyle birlikte gelecek aylarda da artışın devam etmesi bekleniyor.

        İstanbul Havalimanı, bu yılın ilk 3 ayında toplam 17 milyon 671 bin 971 yolculuyu misafir etti. Bu havalimanında, ocak-mart döneminde 3 milyon 558 bin 813 yolcu iç hatlar, 14 milyon 113 bin 158 yolcu da dış hatlardan seyahat etti.

        REKLAM

        Geçen yılın aynı döneminde İstanbul Havalimanı'nda 16 milyon 237 bin 909 kişi seyahat etmişti.

        İstanbul Havalimanı'nın geçen yıla kıyasla yolcu sayısını 1 milyon 434 bin 62 ve yüzde 9 artırdığı hesaplandı.

        SABİHA GÖKÇEN'DEKİ ARTIŞ YÜZDE 22 OLDU

        Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, ocak-mart döneminde iç hatlarda 4 milyon 294 bin 968, dış hatlarda 5 milyon 137 bin 115 olmak üzere toplam 9 milyon 432 bin 83 yolcu uçtu.

        Geçen yılın ilk çeyreğinde toplam 7 milyon 728 bin 44 yolcunun geliş ve gidiş yaptığı havalimanında, yolcu sayısı bu dönemde 1 milyon 704 bin 39 kişi (yüzde 22) arttı.

        İstanbul'un iki havalimanında, bu yılın ilk çeyreğinde toplam 27 milyon 104 bin 54 yolcu misafir edildi. Geçen yılın aynı döneminde ise toplam yolcu sayısı 23 milyon 965 bin 953 olarak hesaplanmıştı.

        İstanbul'daki havalimanları, geçen yıla kıyasla yolcu sayısını 3 milyon 138 bin 101 ve yüzde 13 arttırdı.

        SEFERLER ARTMAYA DEVAM EDİYOR

        İstanbul'daki havalimanlarında bu yılın ilk çeyreğinde oluşan yolcu sayılarına paralel icra edilen seferler de arttı. İstanbul Havalimanı'nda, ocak-mart döneminde 26 bin 435'i iç, 93 bin 713'ü dış hatlar olmak üzere toplam 120 bin 148 sefer düzenlendi.

        REKLAM

        Geçen yılın ilk 3 ayında bu havalimanından toplam 113 bin 840 sefer yapılmıştı. Söz konusu dönemde sefer sayısı 6 bin 308 (yüzde 6) artış gösterdi.

        SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR YÜZDE 12 ARTTI

        Bu yılın ilk çeyreğinde, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 25 bin 611'i iç, 31 bin 119'u dış toplam ise 56 bin 730 uçuş gerçekleşti.

        Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2023'nin aynı döneminde toplamda 50 bin 654 uçuş yapılırken sefer sayısı yüzde 12 (6 bin 76) arttı.

        Atatürk Havalimanı'nda ise bu yılın ilk çeyreğinde iç ve dış hatlarda toplam 6 bin 195 uçuş düzenlendi.

        Geçen yıl aynı dönemde ise bu havalimanından 5 bin 977 sefer icra edilmişti.

        İstanbul havalimanlarından bu yılın ilk çeyreğinde toplam 183 bin 73 sefer düzenledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        20 yaşında hayata veda etti! Yürek yakan ziyaret!
        20 yaşında hayata veda etti! Yürek yakan ziyaret!
        Kozalaklar tutuşunca bu hale geldi!
        Kozalaklar tutuşunca bu hale geldi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Uzmanlar endişeli araştırmalar ürkütücü! O tehlike her yerde
        Uzmanlar endişeli araştırmalar ürkütücü! O tehlike her yerde
        Bayramda hava nasıl olacak? Çarşamba ve perşembe lodosa dikkat
        Bayramda hava nasıl olacak? Çarşamba ve perşembe lodosa dikkat
        Patiswiss ürünündeki ‘küflü’ tartışma
        Patiswiss ürünündeki ‘küflü’ tartışma
        Cem Yılmaz isyan etti
        Cem Yılmaz isyan etti
        Yazlıklarını kiraya verenler dikkat! 600 bin lira ceza yediler
        Yazlıklarını kiraya verenler dikkat! 600 bin lira ceza yediler
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Bakanlıktan 'yerel halk' açıklaması
        Bakanlıktan 'yerel halk' açıklaması
        Herkes gitti o kaldı: Köyde tek başına
        Herkes gitti o kaldı: Köyde tek başına
        Mermi yutturup gecelik giydirmişti! Cezaları açıklandı!
        Mermi yutturup gecelik giydirmişti! Cezaları açıklandı!
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi
        Nilgün Belgün, Suphiye Orancı'yı eleştirdi
        Bozcaada'da görüldü... "Davranışları aynen bir köpek gibiydi"
        Bozcaada'da görüldü... "Davranışları aynen bir köpek gibiydi"
        4 kişinin öldüğü kazada 'navigasyon' detayı!
        4 kişinin öldüğü kazada 'navigasyon' detayı!
        "Hagi, Alex gibi olacak"
        "Hagi, Alex gibi olacak"
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        Pişman olan ücretliye vergi cezası yok
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        12 yıl sonra ilk kez: Irak'a kritik ziyaret
        Rekor tazminat davası
        Rekor tazminat davası
        Depremzedeler Yargıtay'ı beklesin
        Depremzedeler Yargıtay'ı beklesin