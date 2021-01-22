Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

İstanbul'daki raylı ulaştırma projelerine bu yıl 5 milyar liralık bütçe ayrıldı

2021 yılı Yatırım Programı'na göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının kent içi ulaşım projeleri bütçesinden en fazla payı İstanbul alırken söz konusu ödeneğin 3 milyar 45 milyon lirası İstanbul Yeni Havalimanı Raylı Sistem Bağlantıları Projesi'nde kullanılacak. İstanbul'un ardından en fazla kaynak tahsis edilen il 1 milyar 369 milyon lirayla Konya oldu

İstanbul'daki raylı ulaştırma projelerine bu yıl 5 milyar liralık bütçe ayrıldı
AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının kent içi ulaşım için ayırdığı kaynaktan en fazla payı, 5 milyar lira ile İstanbul'daki projeler aldı.

2021 yılı Yatırım Programı'ndan yapılan derlemeye göre, Bakanlık devam eden kent içi ulaşım projelerine 8 milyar 465 milyon lira bütçe ayırdı.

İstanbul 5 milyar lira ile söz konusu yatırımlarda en fazla bütçeyi alan şehir olurken, ödeneğin 3 milyar 45 milyon lirası İstanbul Yeni Havalimanı Raylı Sistem Bağlantıları Projesi'nde kullanılacak.

Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı Metro Hattı projesi için 1 milyar 508 milyon lira, Gayrettepe-İstanbul Yeni Havalimanı Metro Hattı projesi için de 680 milyon 130 bin lira tahsis edildi. Mühendislik-müşavirlik hizmetleri için 66 milyon 676 bin lira ayrılması öngörülen projeye, metro aracı alımı için 790 milyon lira harcanacak. Bu alım için belirlenen tutarın 670 milyon lirası dış krediyle sağlanacak.

İstanbul'daki bir diğer büyük proje, 845 milyon 95 bin lira ayrılan Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı oldu.

Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metro Hattı projesine 785 milyon 473 bin lira, Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı bağlantıları için de 331 milyon 516 bin lira kaynak ayrıldı.

KONYA'YA 1.4 MİLYAR LİRALIK KAYNAK

Kent içi ulaşım projelerinde İstanbul'un ardından en fazla kaynak tahsis edilen il, Konya oldu. Konya Raylı Sistem Hatları Projesi için 1 milyar 370 milyon liralık bütçe belirlenirken, bunun 1 milyar 110 milyon lirası için dış kredi kullanılacak.

Kocaeli'ndeki Gebze-OSB-Danca Sahil Raylı Sistem Hattı Projesinin bu yıl yatırım tutarı ise 1 milyar 28 milyon lira olarak hesaplandı. Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı Projesine ise 79 milyon 243 bin lira tahsis edildi.

Bursa Emek Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı Projesinin yatırım tutarı 352 milyon 530 bin lira oldu.

Ankara metroları tamamlama projesine 493 milyon 395 bin lira ayrılırken, bu projenin gelecek yıl bitirilmesi öngörülüyor.

Kayseri'deki Anafartalar - YHT Tramvay Hattı Projesine de 134 milyon 282 bin lira ayrıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu Klaus Schwab: MESS ile iş birliği örnek oldu
İŞ-YAŞAM"MESS ile iş birliği örnek oldu"
Emekliler, yüzde 4-5'lik ek ödeme oranlarının yüzde 10'a yükseltilmesini istiyor
İŞ-YAŞAMEmeklilerden yüzde 10 ek ödeme talebi
Kurulan-kapanan şirketler istatistikleri açıklandı
İŞ-YAŞAMKurulan ve kapanan şirket sayısı arttı
SPK'dan 5 milyar dolarlık izin
İŞ-YAŞAMSPK'dan 5 milyar dolarlık izin
Merkez Bankası'ndan iki kuruluşa izin - Haberler
İŞ-YAŞAMMerkez Bankası'ndan iki kuruluşa izin
Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Merkez Bankası'ndan 'sıkı duruş' sözü!
İŞ-YAŞAMMerkez Bankası faiz kararını açıkladı!
SON DAKİKA: Aşı pasaportu dönemi başladı! - Haberler
İŞ-YAŞAM'Aşı pasaportu' Emirates ile başladı
OECD İstanbul merkezi 22 Ocak'ta açılıyor
İŞ-YAŞAMOECD İstanbul Merkezi bugün açılıyor
Demir ve demir dışı metaller sektörü 2021’de 10 milyar dolar ihracat hedefliyor
İŞ-YAŞAMHedef 10 milyar dolar ihracat
Son dakika! Marketlere denetim - Haberler
İŞ-YAŞAMMarketlere denetim