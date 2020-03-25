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İstanbul'daki "saf alkolden" ölümlere ilişkin 5 kişi tutuklandı

İstanbul'da "saf alkol tüketimine" bağlı olarak 30 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişi tutuklandı

İstanbul
AA

İstanbul'un bir çok ilçesinde "saf alkol tüketimine" bağlı olarak 30 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişi tutuklandı.

Savcılık sorgularının ardından tutuklanma istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen 10 şüpheliden 5'inin tutuklanmasına, 5'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAY

İstanbul'da son iki haftada Türkmenistan uyruklu çok sayıda kişi, iddiaya göre yeni tip koronavirüsten korunmak için "ispirt" denilen ve saf alkolden yapılan içkiyi önce vücutlarına sürmeleri, sonrasında ise çok fazla oranda içmeleri nedeniyle zehirlenmişti.

Zeytinburnu, Başakşehir, Esenyurt, Güngören, Fatih, Bağcılar, Küçükçekmece, Ataşehir ve Beylikdüzü'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükselirken, 20 kişinin ise yoğun bakım ünitelerindeki tedavileri devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 29 kişiden 18'i daha önce adliyeye sevk edilmiş ve bu zanlıların 5'i adli kontrol şartıyla, 13'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 10 zanlı ise bugün Bakırköy Adliyesine sevk edilmişti. Diğer şüphelinin ise Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

 

 

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