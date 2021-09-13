İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı

AA

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11-12 Eylül tarihlerinde Bayrampaşa, Çekmeköy ve Kağıthane'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 8 kişiyi yakaladı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 3 bin 861 adet ecstacy hap, 1 kilo 854 gram toz halde ecstasy maddesi, 1 kilo 25 gram bonzai, 991 gram esrar, 4,5 gram kokain, 4 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet fişek, 3 adet cep telefonu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 610 lira para ele geçirildi.

Ayrıca, operasyonlar sırasında gözaltına alınan şüphelilerden T.T. isimli kadının cezaevi firarisi olduğu, "Hırsızlık" ve "uyuşturucu madde ticareti" gibi 8 farklı suçtan 8 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.