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İstanbul'dan 11 ayda 2.7 milyon ton yük uçtu

İstanbul'daki tüm havalimanlarından yılın 11 aylık döneminde düzenlenen seferlerle taşınan toplam yük miktarı iç hatta 290 bin 42, dış hatta 2 milyon 420 bin 919 olmak üzere 2 milyon 710 bin 961 ton olarak hesaplandı

İstanbul'dan 11 ayda 2.7 milyon ton yük uçtu
İstanbul'dan 11 ayda 2.7 milyon ton yük uçtu
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AA

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seferlerin aksadığı dönemde hava kargo taşımacılığı daha da ön plana çıktı.

Dünyanın önemli havacılık merkezlerinden İstanbul'daki havalimanları merkezli gidiş dönüş seferleriyle taşınan bagaj, kargo ve posta yükü miktarındaki artış istatistiklere yansıdı.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden derlediği bilgilere göre, İstanbul Havalimanı merkezli seferlerle ocak ile kasım döneminde iç hatta 176 bin 804, dış hatta 2 milyon 154 bin 835 ton yük trafiği oluştu.

Bu havalimanındaki seferlerle toplam 2 milyon 331 bin 639 ton yük farklı noktalara nakledildi.

Geçen yılın aynı döneminde, İstanbul Havalimanı'ndan 1 milyon 383 bin 529 ton yük taşınmıştı.

Buna göre, geçen yılın aynı dönemine göre taşınan yükün 948 bin 110 ton ve yüzde 69 arttığı hesaplandı.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan ocak-kasım döneminde yapılan geliş-gidiş seferleri ile toplam 320 bin 273 ton yük nakledildi.

Bu yükün 112 bin 773 tonu iç, 207 bin 500 tonu dış hat uçuşlarıyla oluştu. Geçen yılın aynı döneminde bu havalimanından 277 bin 830 ton bagaj, kargo ve posta yükünün taşındığı hesaplanmıştı. Geçen yıla göre nakledilen yük miktarında yüzde 15 artış oldu.

Atatürk Havalimanı'ndan yılın 11 ayında iç hatta 465, dış hatta 58 bin 584 ton yük nakledildi. Toplam 59 bin 49 ton bagaj, kargo ve posta yükü bu havalimanından taşınırken geçen yılın aynı döneminde oluşan yük miktarı 781 bin 463 ton olarak belirlendi.

Bu yıl Türk Hava Yolları başta olmak üzere bazı hava yolu şirketlerinin kargo operasyonlarını İstanbul Havalimanı'na taşımasının ardından Atatürk Havalimanı'nda taşınan yükün yaklaşık yüzde 92 azaldığı tespit edildi.

İstanbul'daki tüm havalimanlarından yılın 11 aylık döneminde düzenlenen seferlerle oluşan toplam yük miktarı iç hatta 290 bin 42, dış hatta 2 milyon 420 bin 919 olmak üzere 2 milyon 710 bin 961 ton hesaplandı. Geçen yılın aynı dönemde taşınan yük 2 milyon 442 bin 822 olarak istatistiklere yansımıştı.

Geçen yıla kıyasla İstanbul merkezli uçuşlarla oluşan yükün 268 bin 139 ton ile yüzde 11 artması kayıtlara geçti.

Yılın aynı döneminde, Türkiye'deki tüm havalimanları çıkışlı ve varışlı seferlerle taşınan bagaj, kargo ile posta miktarı ise 3 milyon 699 bin 811 ton olarak belirlendi. Bu dönemde, Türkiye'deki hava yükünün yüzde 73'ünün İstanbul havalimanlarından taşındığı tespit edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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