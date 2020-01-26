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HaberlerSağlık

İstanbul'dan gönderilen Çinli hasta müşahede altında!

İstanbul'dan Wuhan'a geri gönderilen şüpheli koronavirüs hastasının acil geçiş yapmasına izin verildi. Wuhan sınır kontrol noktasındaki Hastalık Kontrol ve Yönetim Bürosu çalışanları, koronavirüs şüpheli hasta için yeşil bir geçit açtı ve hastanın giriş prosedürlerini kolaylaştırarak vakit kaybetmeden hastaneye kaldırılmasını sağladı

Koronavirüs
HABERTURK.COM

Wuhan, İstanbul'dan geri gönderilen şüpheli koronavirüs hastasının acil geçiş yapmasına izin verdi.

Global Times'ın haberine göre; şüpheli kişi cumartesi sabahı İstanbul'dan Wuhan'a geldi. Qian soyadlı kadın hasta, gerekli tedavi için hastaneye gönderildi. Kadın hastayı getiren uçak Wuhan'a indikten iki saat sonra dezenfekte edildi. Wuhan sınır kontrol noktasındaki Hastalık Kontrol ve Yönetim Bürosu çalışanları, koronavirüs şüpheli hasta için yeşil bir geçit açtı ve hastanın giriş prosedürlerini kolaylaştırdı, hasta vakit kaybetmeden hastaneye ulaştırıldı.

 

 

 

 

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