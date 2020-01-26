İstanbul'dan gönderilen Çinli hasta müşahede altında!

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Wuhan, İstanbul'dan geri gönderilen şüpheli koronavirüs hastasının acil geçiş yapmasına izin verdi.

Global Times'ın haberine göre; şüpheli kişi cumartesi sabahı İstanbul'dan Wuhan'a geldi. Qian soyadlı kadın hasta, gerekli tedavi için hastaneye gönderildi. Kadın hastayı getiren uçak Wuhan'a indikten iki saat sonra dezenfekte edildi. Wuhan sınır kontrol noktasındaki Hastalık Kontrol ve Yönetim Bürosu çalışanları, koronavirüs şüpheli hasta için yeşil bir geçit açtı ve hastanın giriş prosedürlerini kolaylaştırdı, hasta vakit kaybetmeden hastaneye ulaştırıldı.