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İstanbul'dan ocak-mayıs döneminde 32.8 milyar dolar ihracat

İstanbul, bu yılın ocak-mayıs döneminde gerçekleştirdiği 32.8 milyar dolarlık ihracatla 78 ilin toplamından daha fazla dış satıma imza attı. Bu yılın ocak - mayıs döneminde gerçekleştirilen ihracat miktarı bakımından İstanbul'u 6 milyar 289 milyon 660 bin dolarla Kocaeli, 6 milyar 233 milyon 396 bin dolarla Bursa, 4 milyar 528 milyon 360 bin dolarla İzmir takip etti. İstanbul, 2020'nin ocak-mayıs dönemi ile kıyaslandığında 2021'in 5 ayında miktar bazında en fazla ihracat artışını yakalayan il oldu.

İstanbul'dan ocak-mayıs döneminde 32.8 milyar dolar ihracat
AA

İstanbul bu yılın 5 ayında gerçekleştirdiği 32,8 milyar dolarlık ihracatla Türkiye'nin ihracatının yüzde 42,4'ünü tek başına sırtlarken, 78 ilin toplamından daha fazla ihracata imza attı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin 81 ilinin toplam ihracatı bu yılın ocak - mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36,6 artarak 77 milyar 312 milyon 300 bin dolar düzeyinde gerçekleşti.

Söz konusu ihracat rakamının 32 milyar 751 milyon 740 bin dolarlık kısmını tek başına İstanbul karşıladı. İstanbul böylece Türkiye'nin ihracatının yüzde 42'4'ünü sırtladı.

İstanbul, Bursa ve Kocaeli dışında kalan Türkiye'nin 78 ilinin toplam ihracatı 32 milyar 37 milyon 497 bin dolar oldu. Böylece İstanbul, tek başına 78 ilden de daha fazla ihracat gerçekleştirdi.

Bu yılın ocak - mayıs döneminde gerçekleştirilen ihracat miktarı bakımından İstanbul'u 6 milyar 289 milyon 660 bin dolarla Kocaeli, 6 milyar 233 milyon 396 bin dolarla Bursa, 4 milyar 528 milyon 360 bin dolarla İzmir takip etti.

Gaziantep, 3 milyar 911 milyon 647 bin dolarlık, Ankara 3 milyar 603 milyon 279 bin dolarlık, Sakarya 2 milyar 244 milyon 354 bin dolarlık, Manisa 2 milyar 122 milyar 523 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Denizli 1 milyar 678 milyon 367 bin dolar, Hatay 1 milyar 211 milyon 157 bin dolar, Konya 1 milyar 201 milyon 269 bin dolar, Kayseri 1 milyar 104 milyon 119 bin dolarla 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiren iller arasında yer aldı.

Bu dönemde, Bayburt 37 bin dolarlık, Tunceli 163 bin dolarlık, Kars 296 bin dolarlık, Muş 718 bin dolarlık dış satımla 1 milyon doların altında ihracat yapan iller oldu.

5 İLİN İHRACATI AZALDI

Bu yılın 5 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla, Türkiye'nin 81 ilinin 5'inin ihracatı azalırken, 76'sının ise arttı. İhracatında miktar bazında en fazla düşüş yaşanan il Artvin oldu.

Artvin'in ihracatı bu yılın ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 377 bin dolar düşüşle 22 milyon 79 bin dolara geriledi.

Artvin'in ardından en fazla düşüş yaşanan iller sırasıyla 928 bin dolarla Bartın, 742 bin dolarla Muş, 442 bin dolarla Zonguldak, 83 bin dolarla Kars oldu.

EN FAZLA İHRACAT ARTIŞI İSTANBUL'DA

İstanbul, 2020'nin ocak-mayıs dönemi ile kıyaslandığında 2021'in 5 ayında miktar bazında en fazla ihracat artışını yakalayan il oldu. Söz konusu dönemde Türkiye'nin 81 ilinin ihracatında 20 milyar 896 milyon 556 bin dolarlık artış olurken, söz konusu rakamın 8 milyar 723 milyon 800 bin doları İstanbul'dan geldi.

İhracat artışında İstanbul'u 1 milyar 825 milyon 677 bin dolarla Kocaeli, 1 milyar 658 milyon 425 bin dolarla Bursa, 1 milyar 113 milyon 329 bin dolarla Gaziantep, 947 milyon 368 bin dolarla İzmir izledi.

2020 -2021'in ocak - mayıs dönemine ilişkin iller bazında ihracat rakamları şöyle: (bin dolar):

1 OCAK - 31 MAYIS
İLLER2020 (bin dolar)2021 (bin dolar)Değişim (bin dolar)
İSTANBUL24.027.940,1132.751.740,448.723.800,32
KOCAELI4.463.982,666.289.660,051.825.677,39
BURSA4.574.971,406.233.396,991.658.425,59
GAZIANTEP2.798.317,373.911.647,151.113.329,78
İZMIR3.580.991,884.528.360,20947.368,32
SAKARYA1.522.856,432.244.354,66721.498,24
MANISA1.404.230,382.122.523,35718.292,96
ANKARA2.916.729,993.603.279,42686.549,43
DENIZLI1.072.014,731.678.367,47606.352,73
KONYA802.370,531.201.269,95398.899,41
KAYSERI708.769,791.104.119,35395.349,56
HATAY914.823,451.211.157,62296.334,17
ADANA691.215,05903.015,64211.800,59
K.MARAŞ317.128,76523.801,75206.672,99
ANTALYA555.713,15760.917,23205.204,07
SAMSUN274.816,61471.213,78196.397,16
MERSIN774.414,73958.021,67183.606,94
ŞIRNAK163.131,87345.720,82182.588,95
TEKIRDAĞ366.938,01511.406,52144.468,51
OSMANIYE81.294,69169.039,5987.744,90
ELAZIĞ60.550,31146.282,4985.732,18
ISPARTA108.064,52189.605,1081.540,59
MUĞLA214.844,97293.647,5578.802,58
KARABÜK115.689,85192.206,0476.516,19
ESKIŞEHIR360.707,71436.097,0875.389,37
AYDIN231.505,56304.177,5772.672,01
BALIKESIR241.415,19299.258,3957.843,20
BURDUR61.019,50113.222,0152.202,52
ÇORUM105.222,25157.400,1852.177,94
KASTAMONU100.827,35151.755,0950.927,74
MARDIN293.355,81337.312,1343.956,32
UŞAK86.897,42129.779,5342.882,11
RIZE53.274,7490.793,4137.518,66
GIRESUN91.026,54128.466,7537.440,21
KÜTAHYA96.179,84132.404,0236.224,18
TRABZON468.186,88501.215,0333.028,15
ORDU99.159,38131.040,0931.880,71
YALOVA186.370,31217.542,3431.172,03
AFYON121.867,08152.157,6730.290,59
KIRŞEHIR77.560,81106.643,0029.082,19
DIYARBAKIR54.946,0283.477,8528.531,84
ADIYAMAN33.744,0861.490,6927.746,61
ÇANKIRI81.856,97109.377,9027.520,92
MALATYA119.287,26142.740,0323.452,77
BOLU39.660,8660.687,4621.026,60
AKSARAY36.489,1857.017,5220.528,34
NEVŞEHIR18.828,2938.839,8020.011,51
ŞANLIURFA46.961,4066.409,8119.448,41
DÜZCE125.213,48140.118,1214.904,64
VAN9.423,8623.263,6013.839,74
HAKKARI4.138,8816.853,9212.715,04
AMASYA16.811,4328.522,5511.711,12
SIIRT25.955,8437.144,5011.188,67
BATMAN7.689,2018.476,3210.787,12
ÇANAKKALE21.504,0631.978,6010.474,54
NIĞDE23.485,1733.002,409.517,23
BILECIK40.836,1349.386,198.550,07
IĞDIR27.415,7735.471,028.055,25
KILIS13.298,1820.961,997.663,80
GÜMÜŞHANE19.862,4927.326,967.464,47
KIRKLARELI46.311,3951.604,715.293,33
YOZGAT3.832,648.406,334.573,69
SINOP9.676,5813.956,914.280,34
EDIRNE20.164,5124.002,513.838,00
AĞRI10.622,8414.182,843.560,00
ERZURUM10.159,5313.595,363.435,82
SIVAS27.087,3330.144,913.057,58
KIRIKKALE3.121,726.038,432.916,70
TOKAT9.887,6811.621,481.733,80
KARAMAN98.862,84100.548,821.685,98
ERZINCAN9.424,6810.739,281.314,60
BINGÖL713,551.411,52697,96
ARDAHAN1.136,131.652,93516,80
BITLIS1.864,282.165,80301,51
TUNCELI61,46163,49102,03
BAYBURT0,0037,9437,94
KARS380,74296,93-83,81
ZONGULDAK171.749,68171.307,14-442,54
MUŞ1.460,94718,17-742,77
BARTIN11.982,4911.054,42-928,07
ARTVIN23.456,7522.079,18-1.377,57
TOPLAM56.415.743,9377.312.300,5120.896.556,59

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