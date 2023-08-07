Naci Görür'den açıklama geldi: İşte İstanbul deprem haritası ile riskli ilçeler
Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür Habertürk'te Eren Eğilmez'in sorularını yanıtladı. Türkiye'de son günlerde yaşanan depremler sonrasında olası Marmara depremi yeniden gündeme geldi. Konuyla ilgili yapılan son açıklamaları ve İstanbul deprem risk durumunu haberimizde paylaştık. İşte İstanbul'da deprem riski hakkında merak edilen sorular ile yanıtları...
İstanbul depremi açıklamaları yurt genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle gündemde yer almaya devam ediyor. Olası Marmara depremi için Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den yeni açıklamalar geldi. Görür, "Minimum 7,2 maksimum 7,6, Marmara'nın içerisinde Kuzey, Kuzey Anadolu fayının kuzey kolu kırılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı. İşte İstanbul depreminden en çok ve en az etkilenecek ilçeler ve mahalleler...
NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA: "2,5 MİLYON RİSK ALTINDA"
İstanbul'da beklenen deprem 7,2 ila 7,6 arasında değişiyor. O kesin. Bilimsel çalışmalar bunu gösteriyor. Bu deprem olursa 6 Şubat'taki depremden daha büyük zarar verir. Bunu Bakanımız da açıkladı. Sokak başında iki ev yıkılırsa orayı unutun. Ne yardım götürebilirsin ne de kurtarabilirsiniz. Bakan belki bazı şeyleri net söyleyemez lakin biz bilim insanıyız net söyleriz. 600 bin konut yani siz isterseniz her konutta 4 kişi düşünün daire gibi düşünün. 4 kişiden 2,5 milyon insan ölümle burun buruna kalır. Vereceğimiz can kaybı inanılmaz boyutta olur. Bir depremde bu kadar insanın ölmesi Türkiye Cumhuriyetine yakışmıyor. Bu işi ciddiye almak lazım. Nitekim Sayın Bakan da en ciddi konuşan ve doğruları salt söyleyen bakan olarak gördüm.
"ZEMİN VE BİNA İYİYSE SAĞ ÇIKARSINIZ"
İstanbul lafı yanlış tabi Marmara Bölgesi demek lazım. Lakin o kısımdaki en büyük il İstanbul olduğu için o şekilde deniliyor. Deprem Marmara Denizi içinde olacak. İstanbul içinde fay kırılacak diye bir şey yok. Biz İstanbul dediğimiz zaman İstanbul'da olmaz bir farklılık koyuyor ya öyle bir şey yok. Marmara'da 160 km uzunluğundaki bir fay uzunluğudur. Beklediğimiz deprem öncelikle Kumburgaz Fayı'nda olacak. Depremden İstanbul'dan Tekirdağ'a kadar o bölgeler etkilenir. Depremin büyüklüğüne, zemine, yapı stoğuna kadar etkilenecek alan genişliği değişir. Doğu'dan Güney'de Balıkesir, Çanakkale, Yalova'ya kadar etkilenir. Depremin olduğu yerden uzaklığınız, bulunduğunuz zemin ne kadar sağlam gibi etkenlerle depremin şiddetini daha az hissedebilirsiniz. Siz kıyıya yakınsınız, zemininiz iyiyse, statiği ile projesi birbirine uyumlu ise çok büyük ihtimalle o binadan sağ çıkarsınız. O bina hasar almaz demiyorum. Lakin sahibini sağ olarak çıkartır. Biz hiçbir bina çatlamaz demiyoruz.
İSTANBUL DEPREME HAZIR MI?
24 yılda İstanbul depreme hazır hale gelebilirdi. Lakin bugünkü halinde İstanbul depreme hazır değil. Hiçbir şey yapılmadı diyemeyiz. İlk başlarda Acil Afet Yönetim Merkezi kuruldu. Belediyeler ona göre çalıştı. Her mahalleye konteyner konuldu. İstanbul Valiliği, hastane ve okulları elden geçirdi. Viyadükler, yollar, köprüler yapıldı. Bir takım tatbikatlar yapıldı. AFAD planlar programlar yaptı. Hazırlıklar yapıldı. Lakin bunlar yeterli değil. Bu yapılanların çoğu ya afete yönelik ya da masabaşında kalıyor. 16 milyonun oturduğu konutlar depreme hazırlanmadı. Vatandaşlar kendi evlerini depreme hazırlamadı. Bunlar vatandaşın kabahati değil. Devlet gözetim denetim ve sorumluluğu altında yapmalı. Vatandaş ve Yerel Yönetim ile Merkezi Yönetim kolkola verir ve çalışırsa yapılabilir. Ne yapmamız gerekenler belli. Bir kent, yönetim ve yönetim sistemi, halk, altyapı, yapı stoğu, çevre ve ekosistem, ekonomiden oluşur.
İSTANBUL FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?
İstanbul, deprem riski en yüksek şehirlerden biri olarak geçiyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer aldığından dolayı risk açısından 2. ve 3. grupta yer alıyor. Fay hattı ise Tekirdağ-Şarköy açıklarından Marmara Ereğlisi'nin açıklarına kadar uzanıyor. Ayrıca Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Kumburgaz Kolu'da oldukça risk taşıyor. Kumburgaz Fayı, Büyükçekmece'nin 15 kilometre açığında geçiyor.
AFAD KIRMIZI EYLEM PLANI RİSK DURUMU: İSTANBUL
Anadolu Yakası Riskli Mahalleler (Maltepe):
Cevizli
Bağlarbaşı
Fındıklı
Girne
Esenkent
Gülsuyu
Aydınevler
Altayçeşme
Gülensu
Yalı
Zümrütevler
Çınar
Altıntepe
Feyzullah
İdealtepe
PENDİK
Kavakpınar
Velibaba
Kaynarca
Ahmet Yesevi
SULTANBEYLİ
Hamidiye
Turgut Reis
Akşemseddin
Mimar Sinan
Mecidiye
Ahmet Yesevi
Abdurrahmangazi
Orhangazi
Yavuz Selim
Hasanpaşa
Adil
Mehmet Akif
TUZLA
Postane
Aydınlı
Şifa
Mimar Sinan
Yayla
İstasyon
Aydıntepe
ATAŞEHİR
İçerenköy
KARTAL
Hürriyet
Karlıktepe
Orhantepe
Atalar
Esentepe Petrol İş
Cevizli
Avrupa Yakası Riskli Mahalleler (Şişli):
Paşa
Merkez
ZEYTİNBURNU
Maltepe
Seyitnizam
Beştelsiz
Sümer
Veliefendi
Çırpıcı
Telsiz
Nuripaşa
Kazlıçeşme
Yeşiltepe
Merkez Efendi
Gökalp
AVCILAR
Deniz Köşkler
Cihangir
Ambarlı
Merkez
Gümüşpala
Üniversite
Firüzköy
M. Kemal Paşa
Yeşilkent
BAĞCILAR
Yıldıztepe
Evren
Kirazlı
Demirkapı
Hürriyet
Merkez
Fevzi Çakmak
Yenigün
Kemalpaşa
Kazım Karabekir
Çınar
Yenimahalle
Bağlar
İnönü
Yavuz Selim
Mahmutbey
Fatih
Barbaros
Göztepe
Sancaktepe
BAHÇELİEVLER
Şirinevler
Zafer
Kocasinan
Soğanlı
Hürriyet
Yenibosna
Çobançeşme
Cumhuriyet
Fevzi Çakmak
BAKIRKÖY
Osmaniye
Kartaltepe
Yeşilköy
Zeytinlik
Şenlikköy
Ataköy 2-5-6
Ataköy 3-4-11
Ataköy 7-8-9
Cevizlik
Yenimahalle
BAŞAKŞEHİR
Ziya Gökalp
Şahintepe
Güvercintepe
BAYRAMPAŞA
Altıntepsi
Muratpaşa
Yenidoğan
İsmetpaşa
Terazidere
Ortamahalle
Yıldırım
Kartaltepe
BEYLİKDÜZÜ
Barış
Yakuplu
Kavaklı
Marmara
Adnan Kahveci
Dereağzı
Cumhuriyet
Gürpınar
Büyükşehir
Sahil
BEYOĞLU
Piyalepaşa
Piri Paşa
Kaptanpaşa
Fetih Tepe
Keçeci Piri
Hacıahmet
BÜYÜKÇEKMECE
Batıköy
Fatih
Pınartepe
Güzelce
Atatürk
Hürriyet
ESENLER
Fatih
Nine Hatun
Menderes
Kazım Karabekir
Tuna
Fevzi Çakmak
Oruç Reis
Çifte Havuzlar
ESENYURT
Atatürk
Örnek
Saadet dere
İnönü
Namık Kemal
Yenikent
Fatih
İncirtepe
Ardıçlı
Güzelyurt
Mehter Çeşme
Pınar
Talatpaşa
Merkez
EYÜPSULTAN
Nişanca
Topcular
Düğmeciler
Defterdar
İslambey
Karadolap
Güzeltepe
GAZİOSMANPAŞA
Merkez
Sarıgöl
Yıldız Tabya
GÜNGÖREN
Merkez
Güneştepe
Mareşal Çakmak
A.Nafiz Gürman
Haznedar
Genç Osman
Akıncılar
Sanayi
Mehmet Nesih İzmen
Güven
Tozkoparan
KAĞITHANE
Talatpaşa
Merkez
Gürsel
KÜÇÜKÇEKMECE
Kanarya
Cumhuriyet
Cennet
İnönü
Yeliova
Gültepe
Fevzi çakmak
Halkalı
İstasyon
Yenimahalle
Söğütlüçeşme
Kartaltepe
Sultan Murat
Fatih
Kemalpaşa
Atakent
FATİH
Mevlanakapı
Şehremini
Akşemseddin
Seyyid Ömer
Ayvansaray
Kocamustafapaşa
Derviş Ali
Yavuz Sultan Selim
Yedikule
Hırkai Şerif
Balat
İskenderpaşa
Topkapı
Silivri Kapı
Atıkalı
Molla Gürani
Sümbül Efebdi
Ali Kuşcu
Haseki Sultan
Zeyrek
Karagümrük
Cerrahpaşa
Aksaray
Cibali
Emin Sinan