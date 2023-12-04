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        Haberler Gündem İSTANBUL DEPREM RİSK HARİTASI | Naci Görür'den deprem uyarısı: Bu kentimizin yeri çok tehlikeli! İstanbul deprem haritası ile en riskli ilçeler nereler?

        Naci Görür uyardı: Bu kentimizin yeri çok tehlikeli! İşte İstanbul deprem haritası ile en riskli ilçeler...

        Türkiye MTA Diri Fay Hattı İstanbul deprem risk haritası ile en riskli ilçeler ve mahalleler araştırmaları hız kazanıdı. 4 Aralık Pazartesi günü Bursa Gemlik'te meydana gelen 5.1'lik deprem İstanbul'da da hissedildi. Son dakika depremin ardından gözler İstanbul deprem risk haritasına çevrildi. İşte İstanbul deprem risk haritası ile en riskli ilçeler ve mahallelere ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2023 - 17:32 Güncelleme: 04.12.2023 - 17:32
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        1

        MTA deprem haritası ile İstanbul'da deprem riski bulunan ilçeler, Bursa'da meydana gelen depremin ardından sorgulanmaya başlandı. 4 Aralık'ta Bursa Gemlik'te meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da paniğe neden oldu. Son dakika Bursa depreminin ardından açıklamalarda bulunan Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Biz şimdi depremi kuzey kolda bekliyoruz. Şu an bir sıkıntı görmüyorum ama Gemlik’te önlem alınarak bu yerleşim alanı deprem dirençli hale getirilmelidir." ifadelerini kullandı. Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD ise, İstanbul'da deprem riski en yüksek ilçeleri açıkladı. İşte 2023 MTA Diri Fay Hattı İstanbul deprem risk haritası ile en riskli ilçeler ve mahalleler...

        2

        BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Marmara Denizi Gemlik Açıklarında 5.1 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" paylaşımında bulundu.

        3

        NACİ GÖRÜR'DEN DEPREM AÇIKLAMASI

        Prof. Dr. Naci Görür, Bursa Gemlik'te meydana gelen ve Marmara'da hissedilen 5.1 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamada bulundu.

        4

        "ZEYTİNBAĞI FAYI'NIN GEMLİK KÖRFEZİ KISMINDA"

        Prof. Dr. Naci Görür, Bursa Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından şu açıklamada bulundu:

        "Arkadaşlar Bursa, Mudanya Kumyaka'nın biraz açıklarında 5.1 deprem oldu. Bu deprem belli ki çok insanı telaşlandırmış. Deprem muhtemelen Zeytinbağı Fayı'nın Gemlik Körfezi içindeki kısmında.

        5

        "BU KENTİMİZİN YERİ ÇOK TEHLİLKELİDİR"

        Bu fay, KAF'ın güney kolunun bir parçası. Güney kol yavaş hareket eden ama stres biriktiren bir fay zonu. 1999 depremlerinde tahmin ediyorum stres kaybına uğradı.

        Biz şimdi depremi kuzey kolda bekliyoruz. Şu an bir sıkıntı görmüyorum ama Gemlik’te önlem alınarak bu yerleşim alanı deprem dirençli hale getirilmelidir. Bu kentimizin yeri çok tehlikelidir ve doğrudan Gemlik fayının üzerindedir."

        6

        İSTANBUL'DA DEPREM RİSKİ EN YÜKSEK İLÇELER AÇIKLANDI!

        AFAD, İstanbul'da beklenen olası depremde en yüksek risk taşıyan 15 ilçeyi belirledi.

        AFAD'ın zemin sıvılaşması riskine göre oluşturduğu listede, Bakırköy, Bahçelievler, Küçükçekmece, Esenler, Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Tuzla, Pendik, Maltepe, Sultanbeyli, Üsküdar ve Fatih ilçeleri yer aldı.

        7

        İSTANBUL FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

        İstanbul, deprem riski en yüksek şehirlerden biri olarak geçiyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer aldığında dolayı risk açısından 2. ve 3. grupta yer alıyor. Fay hattı ise Tekirdağ-Şarköy açıklarından Marmara Ereğlisi'nin açıklarına kadar uzanıyor.

        Ayrıca Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Kumburgaz Kolu'da oldukça risk taşıyor. Kumburgaz Fayı, Büyükçekmece'nin 15 kilometre açığında geçiyor.

        8

        AFAD KIRMIZI EYLEM PLANI RİSK DURUMU: İSTANBUL

        Anadolu Yakası Riskli Mahalleler (Maltepe):

        Cevizli

        Bağlarbaşı

        Fındıklı

        Girne

        Esenkent

        Gülsuyu

        Aydınevler

        Altayçeşme

        Gülensu

        Yalı

        Zümrütevler

        Çınar

        Altıntepe

        Feyzullah

        İdealtepe

        PENDİK

        Kavakpınar

        Velibaba

        Kaynarca

        Ahmet Yesevi

        SULTANBEYLİ

        Hamidiye

        Turgut Reis

        Akşemseddin

        Mimar Sinan

        Mecidiye

        Ahmet Yesevi

        Abdurrahmangazi

        Orhangazi

        Yavuz Selim

        Hasanpaşa

        Adil

        Mehmet Akif

        9

        TUZLA

        Postane

        Aydınlı

        Şifa

        Mimar Sinan

        Yayla

        İstasyon

        Aydıntepe

        ATAŞEHİR

        İçerenköy

        KARTAL

        Hürriyet

        Karlıktepe

        Orhantepe

        Atalar

        Esentepe Petrol İş

        Cevizli

        10

        AVCILAR

        Deniz Köşkler

        Cihangir

        Ambarlı

        Merkez

        Gümüşpala

        Üniversite

        Firüzköy

        M. Kemal Paşa

        Yeşilkent

        BAĞCILAR

        Yıldıztepe

        Evren

        Kirazlı

        Demirkapı

        Hürriyet

        Merkez

        Fevzi Çakmak

        Yenigün

        Kemalpaşa

        Kazım Karabekir

        Çınar

        Yenimahalle

        Bağlar

        İnönü

        Yavuz Selim

        Mahmutbey

        Fatih

        Avrupa Yakası Riskli Mahalleler (Şişli)

        Paşa

        Merkez

        ZEYTİNBURNU

        Maltepe

        Seyitnizam

        Beştelsiz

        Sümer

        Veliefendi

        Çırpıcı

        Telsiz

        Nuripaşa

        Kazlıçeşme

        Yeşiltepe

        Merkez Efendi

        Gökalp

        Barbaros

        Göztepe

        Sancaktepe

        11

        BAHÇELİEVLER

        Şirinevler

        Zafer

        Kocasinan

        Soğanlı

        Hürriyet

        Yenibosna

        Çobançeşme

        Cumhuriyet

        Fevzi Çakmak

        BAKIRKÖY

        Osmaniye

        Kartaltepe

        Yeşilköy

        Zeytinlik

        Şenlikköy

        Ataköy 2-5-6

        Ataköy 3-4-11

        Ataköy 7-8-9

        Cevizlik

        Yenimahalle

        BAŞAKŞEHİR

        Ziya Gökalp

        Şahintepe

        Güvercintepe

        BAYRAMPAŞA

        Altıntepsi

        Muratpaşa

        Yenidoğan

        İsmetpaşa

        Terazidere

        Ortamahalle

        Yıldırım

        Kartaltepe

        12

        BEYLİKDÜZÜ

        Barış

        Yakuplu

        Kavaklı

        Marmara

        Adnan Kahveci

        Dereağzı

        Cumhuriyet

        Gürpınar

        Büyükşehir

        Sahil

        BEYOĞLU

        Piyalepaşa

        Piri Paşa

        Kaptanpaşa

        Fetih Tepe

        Keçeci Piri

        Hacıahmet

        BÜYÜKÇEKMECE

        Batıköy

        Fatih

        Pınartepe

        Güzelce

        Atatürk

        Hürriyet

        ESENLER

        Fatih

        Nine Hatun

        Menderes

        Kazım Karabekir

        Tuna

        Fevzi Çakmak

        Oruç Reis

        Çifte Havuzlar

        13

        ESENYURT

        Atatürk

        Örnek

        Saadet dere

        İnönü

        Namık Kemal

        Yenikent

        Fatih

        İncirtepe

        Ardıçlı

        Güzelyurt

        Mehter Çeşme

        Pınar

        Talatpaşa

        Merkez

        EYÜPSULTAN

        Nişanca

        Topcular

        Düğmeciler

        Defterdar

        İslambey

        Karadolap

        Güzeltepe

        14

        GAZİOSMANPAŞA

        Merkez

        Sarıgöl

        Yıldız Tabya

        GÜNGÖREN

        Merkez

        Güneştepe

        Mareşal Çakmak

        A.Nafiz Gürman

        Haznedar

        Genç Osman

        Akıncılar

        Sanayi

        Mehmet Nesih İzmen

        Güven

        Tozkoparan

        KAĞITHANE

        Talatpaşa

        Merkez

        Gürsel

        15

        KÜÇÜKÇEKMECE

        Kanarya

        Cumhuriyet

        Cennet

        İnönü

        Yeliova

        Gültepe

        Fevzi çakmak

        Halkalı

        İstasyon

        Yenimahalle

        Söğütlüçeşme

        Kartaltepe

        Sultan Murat

        Fatih

        Kemalpaşa

        Atakent

        16

        FATİH

        Mevlanakapı

        Şehremini

        Akşemseddin

        Seyyid Ömer

        Ayvansaray

        Kocamustafapaşa

        Derviş Ali

        Yavuz Sultan Selim

        Yedikule

        Hırkai Şerif

        Balat

        İskenderpaşa

        Topkapı

        Silivri Kapı

        Atıkalı

        Molla Gürani

        Sümbül Efebdi

        Ali Kuşcu

        Haseki Sultan

        Zeyrek

        Karagümrük

        Cerrahpaşa

        Aksaray

        Cibali

        Emin Sinan

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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