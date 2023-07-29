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        Haberler Gündem İstanbul depremi açıklaması: İstanbul deprem haritası ile riskli ilçeler açıklandı! Naci Görür Marmara depremi için uyardı!

        Naci Görür'den açıklama geldi: İşte İstanbul deprem haritası ile riskli ilçeler

        Türkiye'de son günlerde yaşanan depremler sonrasında Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklamalar geldi. Adana'nın Kozan ilçesinde 5,5 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından uyarılarını yineleyen Görür, olası Marmara depremi hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Konuyla ilgili yapılan son açıklamaları ve İstanbul deprem risk durumunu haberimizde paylaştık. İşte İstanbul'da deprem riski hakkında merak edilen sorular ile yanıtları...

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        Habertürk
        Giriş: 29.07.2023 - 17:20
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        İstanbul depremi açıklamaları yurt genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle gündemde yer almaya devam ediyor. Olası Marmara depremi için Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den uyarılar geldi. Görür, "Minimum 7,2 maksimum 7,6, Marmara'nın içerisinde Kuzey, Kuzey Anadolu fayının kuzey kolu kırılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı. İşte İstanbul depreminden en çok ve en az etkilenecek ilçeler ve mahalleler...

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        NACİ GÖRÜR AÇIKLADI: "MİNİMUM 7.2 MAKSİMUM 7.6"

        Olası Marmara depremi için uyarılarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, "Minimum 7,2 maksimum 7,6, Marmara'nın içerisinde Kuzey, Kuzey Anadolu fayının kuzey kolu kırılmasını bekliyoruz. Orada zaten değişik kollar var. O kolların, o dalların kırılmasını bekliyoruz. İstanbul'da deprem ciddi, değişen birşey de yok. Hep söylediğimiz gibi İstanbul'u depreme hazırlamak lazım.

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        Bizzat yapmak lazım. Bu işin şakası yok. Sürekli hep onu diyorum seferberlik havası içinde yapmak lazım. İstanbul'da depremin yaklaştığı kesin. Yapılan çalışmalarda 1999 depremlerinden başlamak kaydıyla, hemen, her an olabilir kaydıyla 1999'dan itibaren 30 sene içerisinde olma olasılığı yüzde 62 olarak söylenmişti. İşte 23, 24 sene geçti. Dolayısıyla o olasılıkta, benim kanaatime göre daha umutsuz sonuçlara gidiliyor. Çünkü her yıl bu Kuzey Anadolu fayının kuzey kolunda, iki buçuk santimlik harekete denk gelen stres artımı meydana geliyor. Bir de Türkiye'de böyle meydana gelen büyük depremlerin, Anadolu fay zonu üzerine öyle veya böyle belirli stres eklemesini de göz önüne alırsak yani bu işin çok uzaması da mümkün değil" diye konuştu.

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        İSTANBUL TARİH BOYUNCA YIKICI DEPREMLERE SAHNE OLDU!

        İstanbul depremi Kahramanmaraş depreminin ardından yeniden gündeme geldi. İstanbul'da 447, 542, 1296, 1509, 1719, 1766, 1894, 1912, 1935, 1963 ve 1999 yıllarında meydana gelen depremler adından söz ettirdi.

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        İSTANBUL FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

        İstanbul, deprem riski en yüksek şehirlerden biri olarak geçiyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer aldığından dolayı risk açısından 2. ve 3. grupta yer alıyor. Fay hattı ise Tekirdağ-Şarköy açıklarından Marmara Ereğlisi'nin açıklarına kadar uzanıyor. Ayrıca Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Kumburgaz Kolu'da oldukça risk taşıyor. Kumburgaz Fayı, Büyükçekmece'nin 15 kilometre açığında geçiyor.

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        AFAD KIRMIZI EYLEM PLANI RİSK DURUMU: İSTANBUL

        Anadolu Yakası Riskli Mahalleler (Maltepe):

        Cevizli

        Bağlarbaşı

        Fındıklı

        Girne

        Esenkent

        Gülsuyu

        Aydınevler

        Altayçeşme

        Gülensu

        Yalı

        Zümrütevler

        Çınar

        Altıntepe

        Feyzullah

        İdealtepe

        7

        PENDİK

        Kavakpınar

        Velibaba

        Kaynarca

        Ahmet Yesevi

        SULTANBEYLİ

        Hamidiye

        Turgut Reis

        Akşemseddin

        Mimar Sinan

        Mecidiye

        Ahmet Yesevi

        Abdurrahmangazi

        Orhangazi

        Yavuz Selim

        Hasanpaşa

        Adil

        Mehmet Akif

        8

        TUZLA

        Postane

        Aydınlı

        Şifa

        Mimar Sinan

        Yayla

        İstasyon

        Aydıntepe

        ATAŞEHİR

        İçerenköy

        KARTAL

        Hürriyet

        Karlıktepe

        Orhantepe

        Atalar

        Esentepe Petrol İş

        Cevizli

        9

        Avrupa Yakası Riskli Mahalleler (Şişli):

        Paşa

        Merkez

        ZEYTİNBURNU

        Maltepe

        Seyitnizam

        Beştelsiz

        Sümer

        Veliefendi

        Çırpıcı

        Telsiz

        Nuripaşa

        Kazlıçeşme

        Yeşiltepe

        Merkez Efendi

        Gökalp

        10

        AVCILAR

        Deniz Köşkler

        Cihangir

        Ambarlı

        Merkez

        Gümüşpala

        Üniversite

        Firüzköy

        M. Kemal Paşa

        Yeşilkent

        BAĞCILAR

        Yıldıztepe

        Evren

        Kirazlı

        Demirkapı

        Hürriyet

        Merkez

        Fevzi Çakmak

        Yenigün

        Kemalpaşa

        Kazım Karabekir

        Çınar

        Yenimahalle

        Bağlar

        İnönü

        Yavuz Selim

        Mahmutbey

        Fatih

        Barbaros

        Göztepe

        Sancaktepe

        11

        BAHÇELİEVLER

        Şirinevler

        Zafer

        Kocasinan

        Soğanlı

        Hürriyet

        Yenibosna

        Çobançeşme

        Cumhuriyet

        Fevzi Çakmak

        BAKIRKÖY

        Osmaniye

        Kartaltepe

        Yeşilköy

        Zeytinlik

        Şenlikköy

        Ataköy 2-5-6

        Ataköy 3-4-11

        Ataköy 7-8-9

        Cevizlik

        Yenimahalle

        12

        BAŞAKŞEHİR

        Ziya Gökalp

        Şahintepe

        Güvercintepe

        BAYRAMPAŞA

        Altıntepsi

        Muratpaşa

        Yenidoğan

        İsmetpaşa

        Terazidere

        Ortamahalle

        Yıldırım

        Kartaltepe

        13

        BEYLİKDÜZÜ

        Barış

        Yakuplu

        Kavaklı

        Marmara

        Adnan Kahveci

        Dereağzı

        Cumhuriyet

        Gürpınar

        Büyükşehir

        Sahil

        14

        BEYOĞLU

        Piyalepaşa

        Piri Paşa

        Kaptanpaşa

        Fetih Tepe

        Keçeci Piri

        Hacıahmet

        BÜYÜKÇEKMECE

        Batıköy

        Fatih

        Pınartepe

        Güzelce

        Atatürk

        Hürriyet

        ESENLER

        Fatih

        Nine Hatun

        Menderes

        Kazım Karabekir

        Tuna

        Fevzi Çakmak

        Oruç Reis

        Çifte Havuzlar

        15

        ESENYURT

        Atatürk

        Örnek

        Saadet dere

        İnönü

        Namık Kemal

        Yenikent

        Fatih

        İncirtepe

        Ardıçlı

        Güzelyurt

        Mehter Çeşme

        Pınar

        Talatpaşa

        Merkez

        EYÜPSULTAN

        Nişanca

        Topcular

        Düğmeciler

        Defterdar

        İslambey

        Karadolap

        Güzeltepe

        16

        GAZİOSMANPAŞA

        Merkez

        Sarıgöl

        Yıldız Tabya

        GÜNGÖREN

        Merkez

        Güneştepe

        Mareşal Çakmak

        A.Nafiz Gürman

        Haznedar

        Genç Osman

        Akıncılar

        Sanayi

        Mehmet Nesih İzmen

        Güven

        Tozkoparan

        KAĞITHANE

        Talatpaşa

        Merkez

        Gürsel

        KÜÇÜKÇEKMECE

        Kanarya

        Cumhuriyet

        Cennet

        İnönü

        Yeliova

        Gültepe

        Fevzi çakmak

        Halkalı

        İstasyon

        Yenimahalle

        Söğütlüçeşme

        Kartaltepe

        Sultan Murat

        Fatih

        Kemalpaşa

        Atakent

        17

        FATİH

        Mevlanakapı

        Şehremini

        Akşemseddin

        Seyyid Ömer

        Ayvansaray

        Kocamustafapaşa

        Derviş Ali

        Yavuz Sultan Selim

        Yedikule

        Hırkai Şerif

        Balat

        İskenderpaşa

        Topkapı

        Silivri Kapı

        Atıkalı

        Molla Gürani

        Sümbül Efebdi

        Ali Kuşcu

        Haseki Sultan

        Zeyrek

        Karagümrük

        Cerrahpaşa

        Aksaray

        Cibali

        Emin Sinan

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