Haberler Gündem İstanbul depremi son dakika: İstanbul deprem haritası ile riskli ilçeler açıklandı! Naci Görür'den olasıMarmara depremi için kritik uyarı!

Naci Görür'den açıklama geldi: İşte İstanbul deprem haritası ile riskli ilçeler Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür Habertürk'te Eren Eğilmez'in sorularını yanıtladı. Türkiye'de son günlerde yaşanan depremler sonrasında olası Marmara depremi yeniden gündeme geldi. Konuyla ilgili yapılan son açıklamaları ve İstanbul deprem risk durumunu haberimizde paylaştık. İşte İstanbul'da deprem riski hakkında merak edilen sorular ile yanıtları... Habertürk Giriş: 07.08.2023 - 10:55 Güncelleme: 07.08.2023 - 10:55 facebook

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İstanbul depremi açıklamaları yurt genelinde devam eden sarsıntılar nedeniyle gündemde yer almaya devam ediyor. Olası Marmara depremi için Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den yeni açıklamalar geldi. Görür, "Minimum 7,2 maksimum 7,6, Marmara'nın içerisinde Kuzey, Kuzey Anadolu fayının kuzey kolu kırılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı. İşte İstanbul depreminden en çok ve en az etkilenecek ilçeler ve mahalleler...

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NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA: "2,5 MİLYON RİSK ALTINDA" İstanbul'da beklenen deprem 7,2 ila 7,6 arasında değişiyor. O kesin. Bilimsel çalışmalar bunu gösteriyor. Bu deprem olursa 6 Şubat'taki depremden daha büyük zarar verir. Bunu Bakanımız da açıkladı. Sokak başında iki ev yıkılırsa orayı unutun. Ne yardım götürebilirsin ne de kurtarabilirsiniz. Bakan belki bazı şeyleri net söyleyemez lakin biz bilim insanıyız net söyleriz. 600 bin konut yani siz isterseniz her konutta 4 kişi düşünün daire gibi düşünün. 4 kişiden 2,5 milyon insan ölümle burun buruna kalır. Vereceğimiz can kaybı inanılmaz boyutta olur. Bir depremde bu kadar insanın ölmesi Türkiye Cumhuriyetine yakışmıyor. Bu işi ciddiye almak lazım. Nitekim Sayın Bakan da en ciddi konuşan ve doğruları salt söyleyen bakan olarak gördüm.