İstanbul Bir Sahne 0:00 / 0:00

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19 nedeniyle bir yıldır zor günler geçiren müzisyenlere destek olmak için 'İstanbul Bir Sahne' projesini başlatıyor. 'İstanbul Bir Sahne" ile İstanbul'un 39 ilçesinin tamamında 100'den fazla farklı nokta, açık hava sahnesine dönüştürülerek, binlerce müzisyenin İstanbullularla buluşması sağlanacak.



'UMUDU YENİDEN YEŞERTELİM'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, projeyi sosyal medya hesabından tanıttı. Sanatçıların kendi mesleklerini icra etmelerini ve İstanbul'da olumlu bir hava estirmelerini istediğini söyleyen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı; "Şimdi bu sessizliğe son verme ve şehri notalarla şenlendirme vaktidir. Bu projeyle bir yandan müzisyenlere destek olacağız, bir yandan da şehrin farklı noktalarını canlı müzik sahnesine dönüştüreceğiz. Tabi ki, tüm sağlık önlemlerini, etkinlik öncesinde ve sırasında, İBB olarak biz alacağız. İstanbullular, pandemiye rağmen, iç huzuruyla, güvenle ücretsiz konser keyfi yaşayacak. Hem de sanatçılarımız emeklerinin karşılığı olarak hak ettikleri desteği alacaklar. Bu nedenle destek ihtiyacı hisseden müzisyenlerimizi davet ediyorum. Sitemize girin ve başvurunuzu yapın. Güzel İstanbul'umuzda umudu yeniden yeşertelim."

39 İLÇEDE 100'ÜN ÜZERİNDE NOKTA

İstanbullularla yaşadıkları yerlerde, 39 ilçede 100'den fazla farklı noktada buluşacak olan 'İstanbul Bir Sahne' etkinlikleri şehrin günlük yaşamına canlı performans sürprizleri ve neşesiyle eşlik edecek. Kültür AŞ organizasyonuyla gerçekleştirilecek projeyle şehrin parkları, durakları, metro platformları, müzeleri, sokakları, otoparkları, günlük işe gidiş geliş noktaları, ikonik mekanları dev bir açık hava sahnesine dönüşecek.

'İstanbul Bir Sahne' etkinliklerinde yer almak isteyen müzisyenler ve müzik toplulukları başvurularını 29 Mart 2021 saat 12 itibarıyla www.istanbulbirsahne.com adresinden yapabilecek. Başvuru süresi 9 Nisan 2021 saat 17'de son bulacak. Binlerce müzisyenin sahnelere dönmesine imkân sağlayacak "İstanbul Bir Sahne" projesi şehrin kültür sanat hayatını canlandırmasının yanı sıra büyük bir dayanışma ve destek çalışması da olacak.

Katılım koşullarını yerine getiren müzisyenlerin ve müzik topluluklarının başvuru sırasına göre kontenjan limitleri kapsamında yer alacağı proje kapsamında her bir müzisyene 2 bin TL'lik bir bütçe verilecek. Proje kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerin yer ve tarih bilgileri ise pandemi koşulları ve hava şartlarına göre planlanacak.