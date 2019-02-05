İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden 3 konser

İstanbul Devlet Opera ve Balesi solistlerinin sahnede olacağı , “Alman Romantikleri ” Konseri 5 Şubat’ta Süreyya Opera Sahnesi’nde. Ünlü Alman Bestecilerin eserlerini, Piyanist Evren Büyükburç Erol eşliğinde, Mezzosoprano Özay Günay ve Bariton Önay Günay seslendirecek.

Almanya’daki Romantik Hareketin öncülerinden besteci Robert Schumann’ın Dichterliebe, Frauenliebe und –leben, Myrthen, Liederkreis eserlerinden aryalar; Lied sanatının öncüsü kabul edilen, 600’den fazla lied besteleyen Franz Schubert’in 4 Gesänge, Winterreise, Schwanengesang eserlerinden aryalar, 19. yy ikinci yarısının en önemli Alman Romantik akım bestecilerinden Johannes Brahms’ın 4 Gesänge, 6 Gesänge, 5 Lieder eserlerinden aryalar programda yerini alıyor.

8-9 Şubat tarihlerinde ise, Orkestra Şefi Zdravko Lazarov yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nın sahnede olacağı “Senfonik Konser” gerçekleşecek.

İDOB Orkestrasının Başkemancısı Oleksandr Samoylenko. Konserde solist sanatçı olarak ise Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrası Başkemancısı Tayfun Bozok yer alıyor.

Konser programı, Edward Elgar’ın Keman Konçertosu, Op.61 ve Antonín Dvořák’ın 9. Senfoni –“Yeni Dünya”,Op.95 eserlerinden oluşuyor.

12 Şubat tarihinde ise , “İngiliz – Amerikan Besteciler” Konseri’nde ünlü İngiliz ve Amerikan bestecilerin eserlerini, İstanbul Devlet Opera ve Balesi solistleri Utku Bayburt, Ayşe Sinem Ekşioğlu, Ayşe Sezerman, Elif Tuğba Tekışık , Piyanist Aslıhan Korkmaz eşliğinde seslendiriyorlar…