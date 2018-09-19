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İstanbul Devlet Opera ve Balesi sezonu açıyor

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, yeni sezona Gioacchino Antonio Rossini’nin ölümünün 150. yıldönümüne ithafen hazırlanan açılış konseri ile başlayacak

19.09.2018 - 11:12 | Güncelleme: DHA

Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi’nde 28 Eylül Cuma günü saat 20.00’de başlayacak açılış konserinde, Rossini’nin “İtalya’da bir Türk”, “2. Mehmet”, “Sevil Berberi”, “Otello”, “Külkedisi”, “Stabat Mater”, “Semiramide”, “Ren’e Yolculuk” gibi birçok ölümsüz eserinden aryalar seslendirilecek. Orkestra şefliğini Zdravkov Lazarov, koro şefliğini Paolo Villa’nın üstleneceği konserde solist olarak Caner Akgün, Caner Akın, Ayşe Sinem Ekşioğlu, Alper Göçeri, Nesrin Gönüldağ, Özge Kalelioğlu, Ali İhsan Onat, Hale Soner, Nazlı Deniz Süren, Elif Tuğba Tekışık, Umut Tingür, Hande Soner Ürben, Gökhan Ürben, Sevim Zerenaoğlu yer alacak.

BU SEZONUN TEMASI “İDEALİZM”

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin bu seneki teması “idealizm” olarak belirlenirken, Cervantes’in idealist kahramanı Don Kişot bu sezona damgasını vuracak. Geçtiğimiz sene bale ile başlayan Don Kişot teması, bu sezon gelişerek opera, müzikal, çocuk oyunu ve hatta konserlerde seyircinin karşısına çıkacak. Bu kapsamda J.Massenet’in en son eseri Don Kişot Operası, Recep Ayyılmaz rejisi ile 19 Ocak 2019’da Türkiye prömiyerini yapacak. Önceki sezonlarda sahnelenen M. Leigh’in Mançalı Şövalye Müzikali ise Murat Göksu rejisi ile Mayıs ayında sahnede olacak. Geçtiğimiz sezon prömiyer yapan ve büyük ilgi gören L.Minkus’un, M.Petipa koreografisi ve Ayşem Sunal Savaşkurt’un sahne düzenlemesi ile bale de Ekim ayında sahnelenmeye devam edecek. Ayrıca Don Kişot, Ocak ayında çocuklarla da buluşacak.

ALEKO OPERASI'NIN PRÖMİYERİ YAPILACAK

Prömiyer yapacak diğer bir eser ise S.Rahmaninov’un Aleko Operası olacak. Doğan Çelik rejisi ile sahnelenecek eser, 19 Nisan 2019’da prömiyer yapacak. Balede bu sezon prömiyer yapacak, Verdi’nin müziklerinden oluşturulmuş Üç Silahşör adlı eseri ise, G. Armağan Davran ve A. Volkan Ersoy’un senaryo - koreografisi ile 1 Aralık 2018’de ilk kez sahnelenecek. Adnan Saygun’un ölümsüz eseri Yunus Emre ise, içinde canlı orkestra ve solo – koronun yer alacağı, bale eseri olarak prömiyerini 23 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirecek.

Geçtiğimiz sezonlarda çok ilgi gören ve bu sezon da devam edecek Verdi’nin Falstaff Operası, Stravinsky’nin The Rake’s Progress Operası, Evrim Demirel bestesi ve Ahmet Ümit librettosu ile Ninatta Operası, Vivaldi’nin Bayazed Operası izleyici ile buluşacak.

Çetin Işıközlü’nün Judith ve Çaykovski’nin 3 Aşk balesi, Dünya Dans Günü Kutlamaları ve 3 Bale, bu sezon sahnelenecek bale eserleri arasında olacak.

İDOB Modern Dans Topluluğu’nun iki eseri, dünya prömiyerleri ile sezonda yerini alacak. 5 Aralık 2018 tarihinde prömiyer yapacak Elektronika, aralarında çağdaş besteci Bülent Arel’in de olduğu, elektronik müzik bestecilerinin çalışmalarından oluşuyor. Eserin koreografları ise Evrim Akyay, Dong Kyu,Kim ve İhsan Rustem.

Koreograf Beyhan Murphy’nin yeni eseri “Dönülmez Akşamın Ufku” ise 22 Mart 2019’da prömiyer yapacak. 60’lar ve 70’ler dönemi Türk popüler müziğinin unutulmaz sanatçılarına ait şarkılar eşliğinde hazırlanan koreografi, pop-art tarzı yaklaşımıyla seyircilerin beğenisine sunulacak.

Geçen sezonlarda sahnelenen ve yoğun ilgi nedeniyle devam edecek Jizel, Alis Yıldızların Altında, Şehir-Orman, Güldestan, Mini-Fest de İDOB Modern Dans Topluluğu programında sahnelenmeye devam edecek.

Çocuk oyunlarında ise, Tamino’nun Rüyası Operası, “Dans et şarkı söyle” ve “Resim Yarışması” etkinlikleri, çocuklara yönelik olarak sahnelenecek eserler arasında olacak.

İDOB, bu sezon da “Konserler” dizisine devam edecek. Cumhuriyet Konseri, Rus Besteciler, Atatürk’ü Anma Konseri, Stabat Mater (Rossini), Ustalara Saygı, Napoliten, Kış Konseri, Yeni Yıl Konseri, Alman Romantikleri, Senfonik Konser, İspanyol Besteciler, Barok Konseri, Bahar Konseri, Nocturno (Gece Müziği), Çocuk Korosu Konseri, Requiem (Verdi) , Gençlik Konseri, Fuaye Konserleri ve Arkeoloji Müzesi Konserleri sezon boyunca sürecek.

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