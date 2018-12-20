İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin “Napoliten Konserleri” başladı

İstanbul Devlet Opera ve Balesi tenorlarının, duygu yüklü İtalyan halk şarkılarını seslendirdiği “Napoliten Konseri” Zorlu Psm Sahnesi’nde seyirciyle buluştu.

İtalya’ya kısa bir yolculuk niteliğinde olan konserde, yer yer hüzün, yer yer de neşe hakim olurken, Eduardo di Capua, Francesco Paolo Tosti, Ernesto De Curtis, Rodolfo Falvo, Luigi Denza, Cesare Andrea Bixio, Guillaume Louis Cottrau, Ruggero Leoncavallo, Salvatore Cardillo gibi değerli bestecilerden eserler seslendirildi.

Konserde tenorlar; Besnik Ademoğlu, Serkan Bodur, Can Reha Gün, Yoel Keşap ve Muzaffer Soydan’a piyanist Hüseyin Kaya eşlik ederken, “l’te vurria vasa”, “Mattinata”, “Non ti scodar di me”, “Fenesta Che Lucive”, Dicitencello Vuie”, “Tu ca nun chiagne”, “Torna a Surriento”, “Mamma”, “Marechiare”, “O sole mio” gibi parçalar, seyircinin yoğun beğenisini topladı ve finalde sanatçılar ayakta alkışlandı.

Napoliten Konserleri bu sezon; 21 Aralık 2018 ve 2 Şubat 2019 tarihlerinde Beyoğlu Grand Pera Emek Sahnesi’nde, 8 Ocak 2019 – 6 Şubat 2019 - 26 ve 30 Mart 2019’da Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde, 9 Ocak 2019 tarihinde ise Kadıköy Belediyesi Yel Değirmeni Sanat Sahnesi’nde tekrar seyirciyle buluşacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ