Enis Yıldırım'ın haberine göre İstanbul yerine Gümüşhane-Trabzon sınırında bulunan Salmankaş Tüneli yakınına bırakılan Afganistan ve Pakistan uyruklu 28 kaçak göçmen, Araklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bulundu. Van'dan giriş yapan 28 kişi, yaklaşık 700 kilometrelik yolu kamyon üstünde geçirdi. Jandarma göçmenleri bırakıp kaçan sürücüyü de buldu. Sürücü hakkında yasal işlem yapılırken, kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere Göç İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılarının yeni güzergahlar aradığı ve Trabzon-Gümüşhane-Bayburt yolunu tercih etmeye başladığı belirtildi. Jandarma ekiplerinin göçmen kaçakçılarına yönelik aldığı istihbarati bilgiler üzerine bu yolda önlem aldığı öğrenildi.

BANKER BİLO FİLMİ AKILLARA GELDİ

Trabzon'dan yaşanan olay, Şener Şen ile İlyas Salman'ın başrollerini paylaştığı Banker Bilo filmini hatırlattı. Filmde İlyas Salman'ın canlandırdığı Bilo karakteri Almanya denilerek İstanbul'a bırakılıyordu.

POLİS 11 MÜLTECİ YAKALADI

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Araklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Afganistan uyruklu 11 mülteciyi yakalayıp Yabancılar Şubesi'ne teslim etti.