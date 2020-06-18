İstanbul dördüncü şehir hastanesine kavuşmak için gün sayıyor (1) - İSTANBUL

AA

Sağlıkta Dönüşüm Programı ile hayata geçirilen şehir hastaneleri projesi kapsamında ülkenin dört bir yanında sağlık üsleri hizmete alınmaya devam ediyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim ve sevdam" olarak nitelendirdiği ve hizmet kaliteleriyle öne çıkan şehir hastaneleri, hastaların sağlıkla ilgili sorunlarının tek bir merkezde çözülebildiği yerlerin başında geliyor.Yarım asra yakındır şifa dağıtan Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi de İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından Göztepe yerleşkesinde hayata geçirilen ve yapımında son aşamalara gelinen yeni binasıyla hem yeni yüzüne hem de şehir hastanesi statüsüne kavuşacak.Türkiye'nin en modern sağlık merkezlerinden ve kentin Anadolu Yakası'nın sağlık üslerinden olması planlanan hastanenin örnek poliklinik, ameliyathane, hasta ve yoğun bakım odaları ile deprem izolatörü ve yapımı süren helikopter pisti, Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülendi.- Deprem anında operasyonel faaliyetler devam edebilecekGöztepe yerleşkesinde 245 bin 667 metrekarelik kapalı alanda yükselen 7 bloklu hastane, fiziki alt yapısı, nitelikli yatak kapasitesi ve sahip olduğu yüksek teknolojisiyle göz dolduruyor.Yakın zamanda 5 bloku açılması planlanan hastane, ilk etapta 80'i yoğun bakım olmak üzere 604 yatak, 175 poliklinik, 27 ameliyathane, 52 acil servis yatak sayısıyla hizmet verecek.Hastane ikinci etabı tamamlandığında ise 1116 yatak, 239 poliklinik, 28 ameliyathane, 38 doğumhane kapasitesine sahip olacak.Öte yandan, hastanenin ilk etapta 419 açık, 454 kapalı olmak üzere toplam 873; ikinci etabın bitmesiyle de toplamda 796'sı açık 635'i kapalı olmak üzere 1431 araçlık otopark kapasitesi bulunacak.Olası deprem riskine karşı da en üst düzeyde güvenlik önlemleri alınan hastanenin 5 bloku 385 deprem izolatörü kullanılarak inşa edildi. Sistem sayesinde oluşabilecek risklerin azaltılması amaçlanan hastanede, deprem anında da operasyonel faaliyetlere devam edilebilecek. Öte yandan, hastanenin ikinci fazının açılmasıyla deprem izolatörü sayısı 503'e çıkacak.Kalp-damar cerrahi, yara bakım ve inme merkezi konumunda da olacak hastane, günde yaklaşık 6-7 bin hasta sirkülasyonunu karşılayabilecek.Elektrik, ısıtma ve soğutma için enerji üretiminde aynı kaynağın kullanıldığı "trijenerasyon" sistemine sahip olan hastanede, şehir dışı ve yurt dışından acil hastaların nakledilmesi için helikopter pisti de yer alacak.- "Hedefimiz ağustos ayı içinde milletimize hizmet verebilmek"İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehir hastanelerinin bir üst konsept olarak düşünülmesi gerektiğini söyledi.Bu hastanelerin hastaların ihtiyaç duyacağı bütün tedavilerin yapılabileceği yapılar olduğunu anlatan Memişoğlu, fiziki olarak da mükemmel dizayn edildiklerini ve dünyanın en iyi sağlık yapıları olduklarını ifade etti.Hem teknik hem donanım olarak da dünya standartlarının neredeyse üstünde yapıların oluştuğunu belirten Memişoğlu, "Bunların içlerini inşallah hekimlerimiz, öğretim üyelerimiz, öğrencilerimiz dolduracak. Hastalarımıza hem iyi hizmet vereceğiz hem eğitim ve bilim yuvaları olarak bu merkezleri kullanacağız. İstanbul'da rahmetli Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, şimdi de inşallah Göztepe'de yenilediğimiz bu hastanede de hem sağlık hizmeti sunacağız hem bilim üreteceğiz hem eğitim vereceğiz. Burada da Medeniyet Üniversitemizle beraber çalışıyoruz. Onlar buranın eğitimini ve bilimini yönetecekler biz de hizmetini yönetmeye çalışacağız." diye konuştu.Prof. Dr. Memişoğlu, hastanenin ilk etabının hizmete açılması planlanan tarihe ilişkin, "Hedefimiz eylüle kalmadan ağustos ayı içinde burada milletimize hizmet verebilmek. Cihazların alımlarını ve programlarının hepsini yaptık. Şu anda İstanbul Valiliği İPKB buranın inşaatını yürütüyor. Bunun kabul aşamasında onlar. O verildikten sonra da en kısa zamanda inşallah ağustos ayında en geç eylülün başında hizmete vermiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.