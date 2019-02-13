SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
BBC TÜRKÇE
DÜNYA
Haberler >DÜNYA

İstanbul, dünyada en çok trafik sıkışıklığı yaşanan kentler listesinde 2. sıraya yükseldi

Dünyada en çok trafik sıkışıklığı olan kentler listesinde İstanbul, son olarak Kolombiya'nın başkenti Bogota'yı da geride bıraktı. Ulaştırma analizleri konusunda uzman Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi INRIX'in raporuna göre, geçen yıl İstanbul'da bir şoför yılda ortalama 6,5 gününü trafikte bekleyerek geçirdi. Ankara ve İzmir de 11. ve 12. sırada.

Giriş: 12.02.2019 - 17:27 | Güncelleme:  
- Getty Images

Dünyada en çok trafik sıkışıklığı olan kentler listesinde İstanbul, Kolombiya'nın başkenti Bogota'yı geride bırakarak da ikinci sıraya yükseldi. Ulaştırma analizleri konusunda uzman olan Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi INRIX'in raporuna göre, geçen yıl İstanbul'da bir şoför yılda ortalama 6,5 gününü trafikte bekleyerek geçirdi.

38 ülkede 220 kentte yapılan araştırmaya göre İstanbul'da 2018'de trafik sıkışıklığı 2017'ye göre yüzde 6 arttı.

Dünyada trafiğin en sıkışık olduğu şehir ise 2017'de de olduğu gibi yine Rusya'nın başkenti Moskova. Rapora göre kent birinciliği korusa da trafik yoğunluğu 2017'ye göre yüzde 12 azaldı.

İlk 10 sıradaki diğer şehirler; Meksiko, Sao Paolo, Londra, Rio de Jenerio, Boston, St Petersburg ve Roma var.

Ankara ve İzmir de 11. ve 12. sırada yer aldı. Ankara'da bir şoför yılda yaklaşık 5 gününü trafikte bekleyerek geçirirken, İzmir'de bu oran 6 güne çıkıyor.

Araştırma, kentlerde günün değişik saatlerinde trafik sıkışıklığı sebebiyle kaybedilen zaman hesaplanarak yapılıyor.

2018'de trafiğin en çok sıkıştığı 25 şehir

Sıra

Şehir

Ülke

1

Moskova

Rusya

2

İstanbul

Türkiye

3

Bogota

Kolombiya

4

Mexico City

Meksika

5

Sao Paulo

Brezilya

6

Londra

İngiltere

7

Rio de Janeiro

Brezilya

8

Boston

ABD

9

St Petersburg

Rusya

10

Roma

İtalya

11

Ankara

Türkiye

12

Izmir

Türkye

13

Sydney

Avustralya

14

Singapur

Singapur

15

Berlin

Almanya

16

Paris

Fransa

17

Melbourne

Avustralya

18

Belo Horizonte

Brezilya

19

Washington DC

ABD

20

Toronto

Kanada

21

Guayaquil

Ekvador

22

Madrid

İspanya

23

Chicago

ABD

24

Brisbane

Avustralya

25

Medellin

Kolombiya

Kaynak: INRIX

 

BBC TÜRKÇE

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
DÜNYA YAŞAM EKONOMİ
Kanada'da gökdelenin balkonundan sandalye fırlatan kişinin kimliği belirlendi
Kanada'da gökdelenin balkonundan sandalye fırlatan kişinin kimliği belirlendi
Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı yarışmasında kazanan 'Ormanın Kralları'
Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı yarışmasında kazanan 'Ormanın Kralları'
Times: Brexit belirsizliği nedeniyle Ford, İngiltere'deki üretimini başka ülkelere taşımaya hazırlanıyor
Times: Brexit belirsizliği nedeniyle Ford, İngiltere'deki üretimini başka ülkelere taşımaya hazırlanıyor
Telefon dolandırıcısı eski FBI ve CIA başkanını hedef alınca yakalandı
Telefon dolandırıcısı eski FBI ve CIA başkanını hedef alınca yakalandı
Noel tatilinde hostes kızını yalnız bırakmamak için tüm uçuşlara bilet aldı
Noel tatilinde hostes kızını yalnız bırakmamak için tüm uçuşlara bilet aldı
İngiltere'de bir köpek göğsüne takılan 20 cm'lik kebap şişiyle 5 ay yaşadı
İngiltere'de bir köpek göğsüne takılan 20 cm'lik kebap şişiyle 5 ay yaşadı
Mısır'da 'piramitte sekse' soruşturma
Mısır'da 'piramitte sekse' soruşturma
Scooter'la hız yaparken yakalanan çocuğa, gelecekteki ehliyeti için altı ceza puanı
Scooter'la hız yaparken yakalanan çocuğa, gelecekteki ehliyeti için altı ceza puanı
Belçika'da 24 saatlik genel grev nedeniyle hayat durdu, ülke hava sahası kapandı
Belçika'da 24 saatlik genel grev nedeniyle hayat durdu, ülke hava sahası kapandı
Tanzim satış başladı: 8 soruda bilmeniz gerekenler
Tanzim satış başladı: 8 soruda bilmeniz gerekenler
Venezuela krizi: ABD'den Venezuela'nın resmi petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım
Venezuela krizi: ABD'den Venezuela'nın resmi petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım
Çin'de son 28 yılın en düşük büyüme oranı
Çin'de son 28 yılın en düşük büyüme oranı
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X