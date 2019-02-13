İstanbul, dünyada en çok trafik sıkışıklığı yaşanan kentler listesinde 2. sıraya yükseldi

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Dünyada en çok trafik sıkışıklığı olan kentler listesinde İstanbul, Kolombiya'nın başkenti Bogota'yı geride bırakarak da ikinci sıraya yükseldi. Ulaştırma analizleri konusunda uzman olan Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi INRIX'in raporuna göre, geçen yıl İstanbul'da bir şoför yılda ortalama 6,5 gününü trafikte bekleyerek geçirdi.
38 ülkede 220 kentte yapılan araştırmaya göre İstanbul'da 2018'de trafik sıkışıklığı 2017'ye göre yüzde 6 arttı.
Dünyada trafiğin en sıkışık olduğu şehir ise 2017'de de olduğu gibi yine Rusya'nın başkenti Moskova. Rapora göre kent birinciliği korusa da trafik yoğunluğu 2017'ye göre yüzde 12 azaldı.
İlk 10 sıradaki diğer şehirler; Meksiko, Sao Paolo, Londra, Rio de Jenerio, Boston, St Petersburg ve Roma var.
Ankara ve İzmir de 11. ve 12. sırada yer aldı. Ankara'da bir şoför yılda yaklaşık 5 gününü trafikte bekleyerek geçirirken, İzmir'de bu oran 6 güne çıkıyor.
Araştırma, kentlerde günün değişik saatlerinde trafik sıkışıklığı sebebiyle kaybedilen zaman hesaplanarak yapılıyor.
2018'de trafiğin en çok sıkıştığı 25 şehir
Sıra
Şehir
Ülke
1
Moskova
Rusya
2
İstanbul
Türkiye
3
Bogota
Kolombiya
4
Mexico City
Meksika
5
Sao Paulo
Brezilya
6
Londra
İngiltere
7
Rio de Janeiro
Brezilya
8
Boston
ABD
9
St Petersburg
Rusya
10
Roma
İtalya
11
Ankara
Türkiye
12
Izmir
Türkye
13
Sydney
Avustralya
14
Singapur
Singapur
15
Berlin
Almanya
16
Paris
Fransa
17
Melbourne
Avustralya
18
Belo Horizonte
Brezilya
19
Washington DC
ABD
20
Toronto
Kanada
21
Guayaquil
Ekvador
22
Madrid
İspanya
23
Chicago
ABD
24
Brisbane
Avustralya
25
Medellin
Kolombiya
Kaynak: INRIX
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