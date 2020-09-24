İstanbul Eczacı Odası zatürre aşısı hakkında bilgilendirme broşürü hazırladı

AA

Odadan yapılan açıklamaya göre broşürde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle kamuoyunun gündeminde yer alan zatürre aşısına ilişkin merak edilen konulara yer verildi.

Broşürde aşılamanın, hastalıkların ve buna bağlı ölümlerin önlenmesi açısından en önemli ve en etkili toplum sağlığı hizmeti olduğu belirtilerek, aşı uygulamalarıyla hastalıkların ve hastalıklara bağlı ölüm ve sakatlıkların önlenmesi, hastalıkların hafif atlatılmasının sağlanması, toplumsal bağışıklık kazanılmasının hedeflendiği aktarıldı.

Zatürre aşısının pnömokok bakterisinin neden olduğu zatürreden korunmak için uygulandığı ve iki farklı çeşidinin bulunduğu anlatıldı.

Polisakkarit Pnömokok Aşısının (PPA23) pnömokok bakterisinin 23 farklı alt türünü içerdiği, 5 yıllık koruma sağladığı, ömür boyunca 3 doz halinde yapılan bu aşının tekrarı için en az 5 yıl geçmesi ve mümkünse son dozun 65 yaş sonrası yapılmasının önerildiği, koruyucu etkisinin yapıldıktan 2-3 hafta sonra başladığı belirtilen broşürde, şu bilgilere yer verildi:

"Konjuge Pnömokok Aşısı (KPA13),pnömokok bakterisinin 13 farklı alt türünü içerir. Ömür boyu koruma sağlar. Koruyucu etkisi yapıldıktan 2-3 hafta sonra başlar. Kovid-19 virüslerin neden olduğu bir hastalıktır, neden olduğu zatürre viral zatürredir. Uygulanan pnömokok aşıları ise bakteriyel pnömoniye karşı koruma sağlar. Zatürre aşısının Kovid-19'a karşı koruyucu etkisi yoktur. Ancak Kovid-19 olan hastanın aynı zamanda bakteriyel zatürreden etkilenmemesi ve hastalığın daha şiddetli yaşanmaması için pnömokok aşısının yapılması önerilmektedir."

- "Grip ve zatürre aşılarını aynı anda olabilirsiniz"

Zatürre aşısının uygulanmasına ilişkin bilgilerin de yer aldığı broşürde, şunlar kaydedildi:

"Daha önce hiç zatürre aşısı olmamışsanız önce KPA13 aşısı, risk grubunda iseniz en az 8 hafta sonra PPA23 aşısı olabilirsiniz. Daha önce ömür boyu koruma sağlayan KPA13 pnömokok aşısını olmuşsanız ve risk grubunda iseniz 5 yıl koruma sağlayan PPA23 pnömokok aşısını en az 8 hafta geçtikten sonra olabilirsiniz. 19 yaş ve üzerindeyseniz, bir ya da birden fazla doz PPA23 aşısı olduysanız en az 1 yıl sonra KPA13 aşısı olabilirsiniz. 72 ay-18 yaş arasında bir ya da birden fazla doz PPA23 aşısı yapıldıysa en az 8 hafta sonra KPA13 aşısı yapılabilir. Daha önce ömür boyu koruma sağlayan KPA13 aşısını olmuş ancak bu aşıyı olduğunuzu hatırlamıyorsanız, tekrar KPA13 aşısını olmanızda bir sakınca yoktur. KPA13 aşısı, ülkemizde 2011 yılından itibaren çocukluk çağı aşı takviminde yer almaktadır. 2011 yılı öncesi doğan çocukların aşı takviminin kontrol edilmesi için doktor veya eczacınıza danışınız. Zatürre aşısının gebelerde gebeliğin ikinci ve üçüncü 3 aylık döneminde güvenle yapılabileceği bildirilmektedir. Gebelikte aşı olmanızın gerekliliği ve güvenilirliği ile ilgili doktorunuza veya eczacınıza danışınız."

Broşürde aşı olması gereken risk grupları ise 65 yaş üzeri kişiler, kronik kalp, akciğer, karaciğer, böbrek, şeker, kanser hastalar, organ nakli olanlar, bağışıklık sistemini baskılayan hastalığı olan kişiler, uzun süreli bağışıklığı baskılayan ilaç tedavisi gören hastalar, HIV pozitif kişiler, huzurevi, bakımevi gibi yerlerde yaşayanlar olarak sıralandı.

Grip ve zatürre aşılarının aynı anda olunabileceğinin aktarıldığı broşürde, aşıların enjeksiyon yerinde ağrı, şişlik, kızarıklık, sıcaklık hissi, yorgunluk, halsizlik, eklemlerde ve kaslarda ağrı, baş ağrısı, ateş gibi yan etkiler gösterebileceği, bu yan etkilerin genellikle 48-72 saat içinde kendiliğinden düzeldiği ifade edildi.