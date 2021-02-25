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İstanbul Elektrik kesintisi: 25 Şubat elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ, BEDAŞ kesinti sorgulama

25 Şubat Perşembe günü, İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle yaşanacak planlı elektrik kesintileri araştırılıyor. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında elektrik tedarikçisi firmalar her gün elektrik kesintisi duyurularını İstanbullularla paylaşılıyor. Özellikle pandemi sebebiyle evden çalışanların sayısının artması İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle gerçekleşen planlı elektrik kesintilerinin merak edilmesine yol açtı. 25 Şubat 2021 AYEDAŞ, BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi sorgulama: İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul Elektrik kesintisi: 25 Şubat elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ, BEDAŞ kesinti sorgulama

Bir hafta süren kar yağışının ardından hafta sonu hava sıcaklıkları yükseldi. 25 Şubat Perşembe günü arıza, bakım ve onarım işlemleri sebebiyle yapılacak planlı elektrik kesintisi olan ilçeler ve mahalleler AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından paylaşıldı. İşte İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakası elektrik kesintileri... BEDAŞ, AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgula...

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

İstanbul elektrik tedarik şirketlerinden AYEDAŞ'ın, Anadolu yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

25 ŞUBAT 2021 ANADOLU YAKASI ELEKTRİK KESİNTİLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULA

İstanbul Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

25 ŞUBAT 2021 AVRUPA YAKASI ELEKTRİK KESİNTİLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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