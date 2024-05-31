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        Haberler Bilgi Gündem İstanbul elektrik kesintisi AYEDAŞ-BEDAŞ sorgulama: 31 Mayıs İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        İstanbul elektrik kesintisi sorgulama: 31 Mayıs İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        İstanbul'da planlanan elektrik kesintileri ve elektriklerin ne zaman geleceği günlük olarak AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından duyuruluyor. AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti, arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği bilinmektedir. İşte 31 Mayıs 2024 Cuma günü AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2024 - 01:46 Güncelleme: 31.05.2024 - 01:48
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        İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan açıklama sonucu yanıt buldu. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 31 Mayıs Cuma günü planlı elektrik kesintileri yaşanacak. İşte AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler...

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        ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 31 Mayıs Cuma günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

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        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

        İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

        İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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