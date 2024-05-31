İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yapılan açıklama sonucu yanıt buldu. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 31 Mayıs Cuma günü planlı elektrik kesintileri yaşanacak. İşte AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler...