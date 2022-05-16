İstanbul elektrik dağıtım tedarikçi firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ il genelinde yaşanacak elektrik kesintisi ne zaman yaşanacağını ve arızaların ne zaman, saat kaçta giderileceğini günlük olarak yayınlıyor. Peki, 16 Mayıs Pazartesi günü elektirikler ne zaman gelecek? İşte, İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı...