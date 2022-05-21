İstanbul elektrik dağıtım tedarikçi firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ günlük olarak hangi ilçe ve mahallelerde elektrik kesileceğini duyuruyor. İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda oturanlar 21 Mayıs Cumartesi günü elektrik kesintisinin ne zaman sona ereceğini, elektriğin ne zaman verileceğini araştırıyor. İşte AYEDAŞ - BEDAŞ elektrik kesintisi telefon numarası ve internet sorgulama ekranı...