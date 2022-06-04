İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'nda ikamet edenler hangi ilçe ve mahallerde elektrik kesintisi yaşanacağını araştırmaya başladı. AYEDAŞ ve BEDAŞ duyurularıyla hangi ilçe ve mahallelerde elektirik kesintisi yaşanacağı, elektiriklerin ne zaman geleceği yapılan duyuruyla belli oldu. Peki 4 Haziran'da İstanbul'da elektrikler ne zaman kesilecek, elektrikler ne zaman gelecek? İşte AYEDAŞ ve BEDAŞ sorgulama ekranı...