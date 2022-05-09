İstanbul'da 9 Mayıs Pazartesi gününe ilişkin elektrikler ne zaman kesilecek ve elektriklerin ne zaman geleceği belli oldu. Bilindiği gibi İstanbul'da arıza ve bakım çalışmalarının neden olduğu planlı elektrik kesintileri İstanbul elektrik tedarikçisi firmalardan AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından her gün duyuruluyor. İşte 9 Mayıs Pazartesi gününe ilişkin elektirik kesintilerin yaşanacağı ilçeler...