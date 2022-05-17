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Haberler Gündem İstanbul elektrik kesintisi AYEDAŞ ve BEDAŞ sorgulama sayfası: 17 Mayıs 2022 Salı elektrikler ne zaman gelecek?
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İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı AYEDAŞ BEDAŞ: 17 Mayıs İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar gün boyunca yaşanacak planlı kesintileri araştırıyor. 17 Mayıs planlı elektrik kesintisi var mı, elektrikler ne zaman gelecek soruları yanıtını arıyor. İstanbul elektrik ve dağıtım firmaları olan AYEDAŞ ve BEDAŞ planlı elektrik arızalarını günlük şekilde yayınlıyor. İşte, 17 Mayıs Salı AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama sayfası...

İstanbul elektrik kesintisi AYEDAŞ ve BEDAŞ sorgulama sayfası: 17 Mayıs 2022 Salı elektrikler ne zaman gelecek?

AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından il kapsamında yaşanacak elektrik kesintileri ve arızaların ne zaman yaşanacağı günlük olarak paylaşılıyor. İstanbul genelinde meydana gelen elektrik arızaları günün en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, 17 Mayıs Salı günü elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İstanbul elektrik kesintisi sorgulama sayfası...

AYEDAŞ VE BEDAŞ İRTİBAT NUMARASI

İstanbul genelinde yaşanan planlı ve arıza elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden öğrenebilirsiniz.

17 MAYIS 2022 AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında meydana gelecek planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

AYEDAŞ GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

17 MAYIS 2022 BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

BEDAŞ GÜNCEL ELEKTRİK KESİNTİSİ DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

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