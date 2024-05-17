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        Haberler Kısayol İstanbul elektrik kesintisi! BEDAŞ - AYEDAŞ duyurdu: 17 Mayıs Cuma bugün İstanbul elektrikler ne zaman gelecek?

        BEDAŞ ve AYEDAŞ duyurdu: İstanbul elektrik kesintisi sorgulama sayfası

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) 17 Mayıs Cuma günü İstanbul'da uzun süreli elektrik kesintisi yaşanabileceğini açıkladı. Yapılan duyuru ile İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi bekleniyor. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2024 - 00:47 Güncelleme: 17.05.2024 - 00:47
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        AYEDAŞ ve BEDAŞ arıza sorgulama sayfasına ilişkin araştırmalar BEDAŞ'ın yaptığı duyuru sonrasında hız kazandı. İstanbul'un çeşitli ilçelerinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle 17 Mayıs Cuma günü planlı elekrtik kesintileri yaşanacak. İşte elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

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        ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 17 Mayıs Cuma günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

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        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

        İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

        İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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