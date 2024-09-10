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        Haberler Bilgi Gündem İstanbul elektrik kesintisi sorgulama 10 Eylül 2024: Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?

        10 Eylül İstanbul elektrik kesintisi sorgulama: Elektrikler ne zaman gelecek?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) İstanbul genelinde elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçeleri kendi sitesi üzerinden duyurdu. Kent sakinleri hangi ilçelerde planlı elektrik kesintisinin yaşanacağını BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın internet sitesi üzerinden sorgulayabiliyor. İşte 10 Eylül 2024 Salı İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2024 - 01:44 Güncelleme: 10.09.2024 - 01:44
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        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. 10 Eylül Salı günü İstanbul genelinde yaşanacak elektrik kesintilerini duyurdu. Planlı yapılan elektrik kesintileri, ' www.bedas.com.tr' sitesi ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanabiliyor. Peki, "Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek, hangi ilçelerde elektrikler kesilecek?" İşte 10 Eylül 2024 Salı günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

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        ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 10 Eylül Salı günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

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        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

        İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

        İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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