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        Haberler Bilgi Spor İstanbul elektrik kesintisi sorgulama 22 Ağustos 2024: İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        İstanbul elektrik kesintisi sorgulama: 22 Ağustos İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        İstanbul elektrik dağıtım tedarikçi firmaları AYEDAŞ ve BEDAŞ 22 Ağustos tarihinde il genelinde yaşanacak elektrik kesintilerini duyurdu. İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda meydana gelen planlı ve arıza elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden sorgulanabiliyor. İşte 22 Ağustos 2024 Perşembe İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2024 - 01:39 Güncelleme: 22.08.2024 - 01:39
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        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) 22 Ağustos tarihinde İstanbul genelinde meydana gelecek planlı elektrik kesintilerini kendi sitesi üzerinden sorgulama imkanı sunuyor. Peki, "22 Ağustos İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?" İşte detaylar...

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        ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 22 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

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        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

        İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

        İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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