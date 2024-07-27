AYEDAŞ ve BEDAŞ duyurularıyla İstanbul'da elektriklerin ne zaman geleceği açıklandı. İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'nda oturanlar hangi ilçe ve mahallerde elektrik kesintisi yaşanacağını merak ediyor. Peki 28 Temmuz İstanbul'da elektrikler ne zaman kesilecek? İşte AYEDAŞ ve BEDAŞ sorgulama ekranı...