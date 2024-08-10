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        Haberler Bilgi İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı: 10 Ağustos İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        İstanbul elektrik kesintisi sorgulama: 10 Ağustos İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ), 10 Ağustos il genelinde meydana gelecek elektrik kesintilerini kendi sitesi üzerinden duyurdu. Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde zaman zaman elektrik kesintisi yaşanıyor. Peki, "10 Ağustos İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?" İşte 10 Ağustos BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2024 - 01:46 Güncelleme: 10.08.2024 - 01:48
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        İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek sorusu BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yapılan duyuru sonucunda yanıt buldu. Elektrik kesintisi yaşayan kent sakinleri için, "Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte 10 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

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        ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 10 Ağustos Cumartesi günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

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        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.

        İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

        İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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