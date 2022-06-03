Elektrik dağıtım firmaları olan AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından elektrik kesintileri ve arıza duyuruları güncel şekilde paylaşılıyor. 3 Haziran Cuma günü yaşanacak elektrik kesintileri duyuru sayfasını ve irtibat numarasını sizler için derledik. İşte, AYEDAŞ ve BEDAŞ sorgulama sayfası ve konuya ilişkin detaylar...