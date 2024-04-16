İstanbul Emniyet'inden tüm ilde denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde asayiş denetimi yaptı. Maltepe ve Kağıthane'de yapılan denetimlerde durdurulan araçlar tek tek aranırken, sürücülere ve yolculara GBT kontrolü yapıldı. Denetimlere ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler, Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler katıldı. Yapılan aramalara hassas burunlu narkotik köpekleri de katıldı.

Fotoğraf: DHA *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.