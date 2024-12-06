İstanbul Emniyeti'nde devir teslim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen devir teslim töreninde, Yıldız, görevi yaş haddinden emekli olan Zafer Aktaş'tan teslim aldı.

AA'da yer alan habere göre Vatan Yerleşkesi'nde Aktaş tarafından karşılanan Yıldız, görevli emniyet müdürleriyle tanıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü makamında Aktaş'a çiçek takdim eden Yıldız, burada yaptığı konuşmada, İstanbul'un huzur ve güvenliği için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Selami Yıldız ve Zafer Aktaş

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Terör, organize suç örgütleri ve zehir tacirleriyle mücadelenin devam edeceğini vurgulayan Yıldız, "İstanbul'da halkımızın da desteğiyle bu mücadelemizde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Bu bayrak değişimi inşallah İstanbul'umuza, ülkemize ve teşkilatımıza hayırlı olsun diyorum. Müdürümüzün de emekliliği hayırlı olsun diyorum." diye konuştu.

Zafer Aktaş ise görev yaptığı 4,5 yıl içinde İstanbul’un huzuru ve güvenliği, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla tüm teşkilat olarak beraber canla başla görev yaptıklarını kaydetti.