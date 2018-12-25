38 ilçede aynı anda yapıldı

Asayiş Şube Müdürlüğünün koordinesinde gerçekleştirilen yol uygulamasına Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü ve Havacılık Şube Müdürlüğü personeli katıldı. Asayiş ve terör olayları gibi konuları önleme amaçlı gerçekleştirilen uygulamanın ticari yolcu taşımacılığı yapan sürücüleri ve yolcuları denetleyerek kural ihlaller hususunda ve yolcuların bilinçlendirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

BAGAJDAN 'KASATURA' ÇIKTI, SÜRÜCÜ İNKAR ETTİ

Uygulama kapsamında Beşiktaş, Muallim Naci Caddesi üzerinde de kapama noktası oluşturuldu. Uygulama kapsamında durdurulan bir taksinin bagajında beze sarılı ‘kasatura’ ele geçirildi. Bagajında bulunan kasaturanın kendisine ait olmadığını iddia eden sürücü hakkında 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar kanunu ve 47/1-d trafik güvenliğine uymamaya muhalefetten idari para cezası kesildi. Ceza kesilen sürücü daha sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Fatih, Millet Caddesi’nde aramalar sonucunda bir ticari taksiden biber gazı çıktı. Taksi sürücüsü ise biber gazını kendisini savunmak amacıyla bulundurduğunu belirtti. Ticari taksilere yönelik yönelik gerçekleştirilen uygulamaya özel eğitimli narkotik köpeği ‘Alex’ de destek verdi. İstanbul’un 38 ilçesinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamanın saat 16.00’ya kadar devam edeceği öğrenildi.

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