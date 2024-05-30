İstanbul'da olay, dün akşam saatlerinden Esenyurt Pınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Halil D., bir genç kızı yaklaşık bir ay boyunca ısrarlı şekilde takip etmeye başladı.

AKRABALARI ŞÜPHELİYİ TAKİP ETTİ

İHA'da yer alan habere göre durumu fark eden kızın akrabaları ise şüpheliyi takip ederek mahalledeki bir markette yakaladı.

FECİ BİÇİMDE DARP ETTİLER

Şüpheli, kızın akrabaları tarafından darp edilirken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

POLİS ARACIYLA KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Sokağa çevik kuvvet ve yunus ekipleri de sevk edilirken alınan güvenlik tedbirlerinin ardından Halil D. polis tarafından araca bindirilerek karakola götürüldü.