Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İstanbul Fatih'te sopalı intikam dayağı

        İstanbul Fatih'te sopalı intikam dayağı

        İstanbul Fatih'te iki kişi, daha önce kavga ettikleri bir kişinin arkadaşını sopayla dövdü. Kafasına aldığı darbeler sonucu yaralanan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken saldırı anı güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 13:13 Güncelleme: 21.04.2024 - 13:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fatih'in Seyid Ömer Mahallesi'nde geçtiğimiz haftalarda iki kişi henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada bir başka kişiyi dövdü.

        2

        Olayın ardından dayak yiyen kişi arkadaşıyla sokakta gezdiği sırada kendisini dövenlerden birinin arkadaşını gördü.

        3

        Sadırganlar ellerindeki sopayla 18 yaşında olduğu öğrenilen genci dövmeye başladı. Genç bir bakkala sığındı ancak burada da saldırganların elinden kurtulamadı.

        4

        Kafasına aldığı darbelerle yaralanan genç hastaneye gitti. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen genç şikayetçi olmadı.

        5

        "KARŞILIKLI İNTİKAM"

        Bakkal sahibi Güngör Şimşek, "Dayak yiyen kişi burada yaşıyor. Öğrendiğim kadarıyla onlar bir grup olup diğerlerini tartaklamışlar. Daha sonra diğerleri de çocuğun bu dükkana girdiğini görüyorlar. Bir arbede yaşanıyor ve içeri dalıp çocuğu dövüyorlar. Karşılıklı intikam. Kafasına sopayla vuruyorlar. 5 tane dikiş atılmış. Çocuk tekrardan bakkala geldi. Sağlık durumu iyiydi" dedi.

        6

        KAVGA ANI KAMERADA

        Güvenlik kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, 18 yaşındaki gencin yaralı halde bakkala sığınmasına rağmen şüphelilerin sopayla dövdüğü anlar yer aldı.

        7
        8
        #istanbul fatih
        #kavga
        #dayak
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a kritik ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a kritik ziyaret
        Polisi tehdit edip silah çeken belediye temizlik işleri müdürü tutuklandı
        Polisi tehdit edip silah çeken belediye temizlik işleri müdürü tutuklandı
        Hasan Arat, Habertürk'e konuştu!
        Hasan Arat, Habertürk'e konuştu!
        Seri katil Atalay Filiz'i yakalatan önemli detay!
        Seri katil Atalay Filiz'i yakalatan önemli detay!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        "Annem hesabını soracak"
        "Annem hesabını soracak"
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        OtoTekno Habertürk TV'de bugün başlıyor
        OtoTekno Habertürk TV'de bugün başlıyor
        TCMB Başkanı Karahan, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü
        TCMB Başkanı Karahan, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü
        Tiktok neden yasaklanıyor?
        Tiktok neden yasaklanıyor?
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        İki kent için kritik sağanak ikazı!
        İki kent için kritik sağanak ikazı!
        Buruk'un ilk 11'i!
        Buruk'un ilk 11'i!
        Bizim de Dormen'imiz var
        Bizim de Dormen'imiz var
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifası için yine sokaklarda
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifası için yine sokaklarda
        Dönüşlerin efendileri
        Dönüşlerin efendileri
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        Karaciğerinizin detoksa ihtiyacı olduğunu gösteren 10 işaret!
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!
        'Yeşil adam'ın yeni hedefi şehrin nüfusu kadar ağaç!