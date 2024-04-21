İstanbul Fatih'te sopalı intikam dayağı

"KARŞILIKLI İNTİKAM"

Bakkal sahibi Güngör Şimşek, "Dayak yiyen kişi burada yaşıyor. Öğrendiğim kadarıyla onlar bir grup olup diğerlerini tartaklamışlar. Daha sonra diğerleri de çocuğun bu dükkana girdiğini görüyorlar. Bir arbede yaşanıyor ve içeri dalıp çocuğu dövüyorlar. Karşılıklı intikam. Kafasına sopayla vuruyorlar. 5 tane dikiş atılmış. Çocuk tekrardan bakkala geldi. Sağlık durumu iyiydi" dedi.