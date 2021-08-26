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Haberler Gündem İstanbul Fatih'te yangın! 4 katlı bina kül oldu - Son dakika haberleri
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İstanbul Fatih'te yangın! 4 katlı bina kül oldu

Fatih’te 4 katlı binanın bodrum katında bulunan daire alev alev yandı. Binada yaşayanların tahliye edildiği olayda yaralanma veya can kaybı yaşanmadı

İstanbul Fatih'te yangın! 4 katlı bina kül oldu - Son dakika haberleri
İHA

Yangın, Fatih Sümbül Efendi Mahallesi Hacı Kadın Caddesi’nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın bodrum katında bulunan daireden henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alevler yükselmeye başladı.

Yangının fark edilmesiyle binada yaşayanlar hemen tahliye edildi. Bodrum kattan yükselen dumanlar binanın 4’üncü katına kadar ulaştı.

Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan daireye müdahale ederek yangını daha fazla büyümeden kontrol altına aldı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangının çıkış nedeni itfaiye raporunun ardından belli olacak.

Olayla ilgili bilgi veren mahalle sakini Rıdvan Bulgan, “Bize haber geldi. Ben de yan dairede oturuyorum evden çıktığımızda alt kattan patlamalar geliyordu. İtfaiye ile hortumu açtık. Camları kırdık. O şekilde müdahale ettik. Binanın dış görünüşünde komple hasar var. Biri elektrikten diyor. Biri tüpten diyor. Benim akrabamın evi” dedi.

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