İstanbul Film Festivali jüri başkanı ödüllü yönetmen Ramsay

Bu yıl 5-16 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek 38. İstanbul Film Festivali’nin uluslararası jüri başkanlığını usta yönetmen Lynne Ramsay üstlenecek.

İskoç yönetmen özellikle We Need to Talk About Kevin ve You Were Never Really Here gibi övgü toplayan filmleriyle tanınıyor.

Lynne Ramsay, You Were Never Really Here filminin yıldızı Joaquin Phoenix'le...

İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından 1982 yılında bir sinema haftası olarak başlayan, İstanbul’un en uzun soluklu, Türkiye’nin en büyük sinema etkinliği İstanbul Film Festivali, bu yıl 38. yaşını kutlayacak.

Yönetmen Ümit Ünal

Festivalin ulusal yarışma bölümünün jüri başkanlığını usta yönetmen Ümit Ünal yapacak. Jüride ayrıca Derya Alaboru, Alican Yücesoy, görüntü yönetmeni Andreas Sinanos ve senarist Gaye Boralıoğlu yer alacak.

Şerif Gören'in Türkan Şoray'ın başrolde olduğu 1987 yapımı filmi 'On Kadın' da 38. İstanbul Film Festivali'nin 'Dünden Bügüne Türk Klasikleri bölümü kapsamında, yenilenmiş kopyasıyla yeniden beyazperdede izleyiciyle buluşacak.