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Kaygan Zemin-Der Boden Unter Den Füssen

Yönetmen: Marie Kreutzer

Berlin’de Altın Ayı ödülü için yarışan Kaygan Zemin beyaz yakalıların hayatını, yaratıcı bir senaryo ile ele alan aile, hastalık, zihin ve çalışma hayatına dair çok ilginç gözlemler yapan dört dörtlük bir psikolojik gerilim...