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En Sevdiğim Kumaş-Mon Tissu Préféré
Yönetmen: Gaya Jiji
Suriye iç savaşının başladığı günlerde geçen film, Şam’da bir giyim mağazasında çalışan 25 yaşındaki Nahla'nın yaşadığı sıradan hayatın boğuculuğundan kaçma hayalleri üzerinden ataerkil bir toplumdaki cinsiyetçi çifte standartlara feminist bir eleştiride bulunuyor.
Nefes-Aire
Yönetmen: Arturo Castro Godoy
Buenos Aires’in öte ucundaki okulunda yaralanan Asperger sendromlu oğluna ulaşmaya çalışan Lucia’nın öyküsünde çağdaş Arjantin’in alışılmadık bir portresi çiziliyor. Çaresiz Lucia rolündeki ödüllü Julieta Zylberberg’in performansı dikkat çekiyor.
Alice T.
Yönetmen: Radu Muntean
Küçük bir çocukken evlat edinilen Alice’in sorunlarla örülü hayatına bir de hamile kalmanın ağır gerçekliği eklenir. Yönetmen Muntean Alice'in öyküsünden evlat edinme, ergen hamileliği, kürtaj, ebeveyn-çocuk ilişkileri gibi çetrefilli konulara eğiliyor.
Kaygan Zemin-Der Boden Unter Den Füssen
Yönetmen: Marie Kreutzer
Berlin’de Altın Ayı ödülü için yarışan Kaygan Zemin beyaz yakalıların hayatını, yaratıcı bir senaryo ile ele alan aile, hastalık, zihin ve çalışma hayatına dair çok ilginç gözlemler yapan dört dörtlük bir psikolojik gerilim...
Onun Adı Petrunia-God Exists, Her Name Is Petrunya
Yönetmen: Teona Strugar Mitevska
Yönetmen Mitevska, öfkeli olduğu kadar hüzünlü filmiyle Makedon toplumundaki dönüşümün etkilerini gözlemliyor ve kadınların dik durmalarının önemini vurguluyor. Filme adını veren Petrunia, Teofanya bayramında suya atılan tahta haçı kapıp çıkararak erkeklerin gazabını üzerine çekiyor.
Oda Hizmetçisi-La Camarista
Yönetmen: Lila Avilés
Meksikalı yönetmen Lila Avilés, ilk uzun metrajlı filmi Oda Hizmetçisi’nde sıradan bir kadının sahici arzularını, umutlarını, çilesini ve öfkesini bizlere son derece minimalist ve duyarlı bir üslupla hissettiriyor.
Bir Gün-Egy Nap
Yönetmen: Zsófia Szilágy
Dünya prömiyerini Cannes Film Festivali’nin Eleştirmenler Haftası bölümünde yapan Bir Gün, sürekli huzursuzluğu, dinmeyen temposu ve keskin bakışıyla ebeveynliğin insanı kendisine yabancılaştıran etkisini perdeye taşıyor.
Sofia
Yönetmen: Meryem Benm’barek
Yönetmen Meryem Benm’barek, Sofia’da Fas’ın evlilik dışı ilişkilere hapis cezası öngören 490 sayılı yasasından yola çıkarak ülkenin sınıf farkı, cinsiyet eşitsizliği, ataerkil gelenekler ve tabularla örülü toplumsal yapısına dair derin ve çarpıcı bir analizde bulunuyor.
Üçüncü Eş-Nguoi Vo Ba
Yönetmen: Ash Mayfair
Film kadınların arzularını bastırırken erkeklere hizmet etmeleri beklenen 19. yüzyıl Vietnamı'nda 14 yaşında zengin bir adamla evlendirilen May’in çocukluktan anneliğe geçişininin öyküsünü anlatıyor.
Bu Her Şeyi Değiştirir-This Changes Everything
Yönetmen: Tom Donahue
ABD sinema sanayisinin yürütücü yapımcı Geena Davis, yaşayan efsane Meryl Streep gibi önde gelen kadınlarından bazılarının yer aldığı bu belgesel, eğlence sektörünün en büyük tartışma konularından birini ele alıyor.
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