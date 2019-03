5 | 10

Onun Adı Petrunia-God Exists, Her Name Is Petrunya

Yönetmen: Teona Strugar Mitevska

Yönetmen Mitevska, öfkeli olduğu kadar hüzünlü filmiyle Makedon toplumundaki dönüşümün etkilerini gözlemliyor ve kadınların dik durmalarının önemini vurguluyor. Filme adını veren Petrunia, Teofanya bayramında suya atılan tahta haçı kapıp çıkararak erkeklerin gazabını üzerine çekiyor.